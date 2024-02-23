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黃敏惠領軍8家優質產業嘉義隊 前進東京國際食品展

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2024日本東京國際食品展3月5日至8日登場，嘉義市長黃敏惠3月4日將領軍好店參展，進軍日本市場，爭取海外合作機會，上午市府舉行展前開箱宣傳。圖／嘉市府提供
2024日本東京國際食品展3月5日至8日登場，嘉義市長黃敏惠3月4日將領軍好店參展，進軍日本市場，爭取海外合作機會，上午市府舉行展前開箱宣傳。圖／嘉市府提供

2024日本東京國際食品展3月5日至8日登場，今年是疫情解封最盛大亞洲國際食品展，嘉義市長黃敏惠3月4日將領軍好店參展，進軍日本市場，爭取海外合作機會，上午市府舉行展前開箱宣傳，黃敏惠介紹獨嘉特色的8組好店，藉參展暢旺「絕嘉好食」商機。

參展8家店家，包含人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」，推出採用沙茶鮪魚鬆製作的聰明魚鬆方塊酥，產品已打入美國市場及日本東京、大阪超市。傳承三代古法釀造「義興嘉釀」黑豆醬油；「皇鶴蜂蜜」以8種天然風味蜂蜜帶入日本與大家品嚐分享；「三光米嘉市分公司」採用幸福嘉義米台農82號品種；「聖保羅烘焙花園」嘉義特色阿里山Q餅。

「奮起福米餅」將台灣水果融入，以火龍果為主浪漫創新特色米磚；選用阿里山區優質咖啡「里響咖啡」，篩選阿里山三大莊園所生產咖啡豆，以水洗、日曬、蜜處理及特殊處理法的日出款咖啡；養鵝三代「湯城鵝行」，以鵝為主題用傳統及精緻料理手法，呈現人氣商品金蔥鵝油。

黃敏惠說，去年產業嘉義隊進軍東京食品展」，將嘉市美食、伴手禮，行銷不同國家城市，團隊合作，讓國際觀摩經驗成為成長養分，今年市府再攜手8家優質在地業者，期待參展大放異彩，展現嘉市能量，與世界交朋友。

黃敏惠表示，財政部最新統計，嘉義市營利事業銷售額繼2022年衝破2776億後，連5年創歷史新高，去年再創下2898億元，較前年增加120億元，增長4.4%；在全國營利事業銷售額平均消退1.5%環境下 ，嘉義市營利事業銷售額逆勢成長，再創輝煌。

2024日本東京國際食品展3月5日至8日登場，嘉義市長黃敏惠3月4日將領軍好店參展，進軍日本市場，爭取海外合作機會，上午市府舉行展前開箱宣傳。圖／嘉市府提供
2024日本東京國際食品展3月5日至8日登場，嘉義市長黃敏惠3月4日將領軍好店參展，進軍日本市場，爭取海外合作機會，上午市府舉行展前開箱宣傳。圖／嘉市府提供
2024日本東京國際食品展3月5日至8日登場，嘉義市長黃敏惠3月4日將領軍好店參展，進軍日本市場，爭取海外合作機會，上午市府舉行展前開箱宣傳。圖／嘉市府提供
2024日本東京國際食品展3月5日至8日登場，嘉義市長黃敏惠3月4日將領軍好店參展，進軍日本市場，爭取海外合作機會，上午市府舉行展前開箱宣傳。圖／嘉市府提供
2024日本東京國際食品展3月5日至8日登場，嘉義市長黃敏惠3月4日將領軍好店參展，進軍日本市場，爭取海外合作機會，上午市府舉行展前開箱宣傳。圖／嘉市府提供
2024日本東京國際食品展3月5日至8日登場，嘉義市長黃敏惠3月4日將領軍好店參展，進軍日本市場，爭取海外合作機會，上午市府舉行展前開箱宣傳。圖／嘉市府提供

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