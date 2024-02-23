台灣燈會高鐵燈區明天啟燈 台南警總動員疏導交通
台南市警局為因應2月24日台灣燈會高鐵燈區啟燈儀式，交通警察大隊及歸仁分局針對高鐵燈區進行期前會勘，規畫警力執行疏導工作，動線、接駁、停車空間更配置適當警力、義交執勤，以確保燈會期間交通順暢。
交大指出，針對高鐵燈區，市府規畫在台南市政府、小西門(大億麗緻)、延平郡王祠、南紡購物中心、文化中心均有免費接駁車可搭乘，欲參觀的朋友也可以搭乘高鐵至台南站，或是搭火車至沙崙站，均能在5分鐘內步行至燈區。
另駕駛朋友可將車輛停放在鄰近的停車場，再步行至燈區，或是將車輛停放在中正南路萬國通路停車場，再轉乘接駁車至燈區。
交大及歸仁分局針對高鐵燈區進行期前會勘等現地勘查，實地了解車流動線路線，以確保燈會期間交通順暢。
交大指出，配合交通局整體規畫，運用即時路況系統，持續監控易壅塞路段，對於出現車流的匝道或路口，透過與警廣、南區交控中心及大台南智慧交通中心橫向聯繫機制，協調儀控秒數調整，並通報線上警力疏導壅塞，每日均有最新交通路況，藉由廣播，讓用路人掌握，以利順暢通行。
同時呼籲駕駛朋友，前往參觀台灣燈會時，請務必遵守交通規則，在人潮及車潮眾多的區域，行經路口「慢、看、停」，勿闖紅燈，勿超速搶快，「平安」才是回家唯一的路，共同維護友善的用路環境。
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