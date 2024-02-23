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台灣燈會高鐵燈區明天啟燈 台南警總動員疏導交通

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警局交通警察大隊及歸仁分局針對高鐵燈區進行期前會勘等現地勘查，實地了解車流動線路線，以確保燈會期間交通順暢。圖／讀者提供
台南市警局交通警察大隊及歸仁分局針對高鐵燈區進行期前會勘等現地勘查，實地了解車流動線路線，以確保燈會期間交通順暢。圖／讀者提供

台南市警局為因應2月24日台灣燈會高鐵燈區啟燈儀式，交通警察大隊及歸仁分局針對高鐵燈區進行期前會勘，規畫警力執行疏導工作，動線、接駁、停車空間更配置適當警力、義交執勤，以確保燈會期間交通順暢。

交大指出，針對高鐵燈區，市府規畫在台南市政府、小西門(大億麗緻)、延平郡王祠、南紡購物中心、文化中心均有免費接駁車可搭乘，欲參觀的朋友也可以搭乘高鐵至台南站，或是搭火車至沙崙站，均能在5分鐘內步行至燈區。

另駕駛朋友可將車輛停放在鄰近的停車場，再步行至燈區，或是將車輛停放在中正南路萬國通路停車場，再轉乘接駁車至燈區。

交大及歸仁分局針對高鐵燈區進行期前會勘等現地勘查，實地了解車流動線路線，以確保燈會期間交通順暢。

交大指出，配合交通局整體規畫，運用即時路況系統，持續監控易壅塞路段，對於出現車流的匝道或路口，透過與警廣、南區交控中心及大台南智慧交通中心橫向聯繫機制，協調儀控秒數調整，並通報線上警力疏導壅塞，每日均有最新交通路況，藉由廣播，讓用路人掌握，以利順暢通行。

同時呼籲駕駛朋友，前往參觀台灣燈會時，請務必遵守交通規則，在人潮及車潮眾多的區域，行經路口「慢、看、停」，勿闖紅燈，勿超速搶快，「平安」才是回家唯一的路，共同維護友善的用路環境。

交通警察大隊指出，台灣燈會高鐵燈區明天啟燈，規畫警力執行疏導工作，動線、接駁、停車空間更配置適當警力、義交執勤，以確保燈會期間交通順暢。圖／讀者提供
交通警察大隊指出，台灣燈會高鐵燈區明天啟燈，規畫警力執行疏導工作，動線、接駁、停車空間更配置適當警力、義交執勤，以確保燈會期間交通順暢。圖／讀者提供

台南 台灣燈會 高鐵

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