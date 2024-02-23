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嘉市前進東京國際食品展 8業者展品牌力

中央社／ 嘉義市23日電

東京國際食品展將於3月5日登場，嘉義市長黃敏惠今天介紹8家業者商品，主打安心認證、地方特色及品牌力，希望帶動國內出口商機，也希望日本人來嘉旅遊時對嘉義優質食品有更深印象。

2024東京國際食品展將於3月5日至8日在東京舉行，嘉義市建設處今天舉辦行前記者會，參展的8家業者包括林聰明沙鍋魚頭、義興嘉釀、皇鶴蜂蜜、三光米、聖保羅烘焙花園、奮起福米餅、里響咖啡、湯城鵝行，順應國際發展趨勢，商品強調安心認證、地方特色及品牌力。

黃敏惠說，今年8家業者帶著嘉義的好物與世界做朋友，大家彼此合作、交流，展現嘉義的能量，期待能透過國際展爭取更多機會，積極推進日本市場。

嘉義市建設處長田長沛指出，參展業者以出口實績、在地特色、品牌設計等條件進行徵選，8家業者脫穎而出，其中林聰明沙鍋魚頭推出聰明魚鬆方塊酥有層層酥脆感，部分商品已成功打入美國市場與在地業者合作生產，也進軍日本東京、大阪超市，可做為其他想要打入國際市場業者的學習標竿。

湯城鵝行負責人張瑋鑛表示，台灣豬油醬拌飯是最經典的餐點，此次在食品展上，將與義興嘉釀合作，以鵝油醬拌飯向國際介紹台灣好食。

聖保羅烘焙花園說，礙於防疫問題，豬肉商品無法出口，同時植物肉是國際趨勢，此次選用植物肉、紅豆沙、黑芝麻及起士製作代表嘉義特色的阿里山Q餅，顛覆味蕾的新體驗。

嘉義 日本

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