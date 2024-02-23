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鹽水武廟修繕 300年珍貴檜木做成文昌筆 信眾愛不釋手

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
鹽水武廟修繕，屋頂、梁柱都拆除，30多根都是有300年歷史的珍貴檜木，廟方製成工藝品籌募經費，很受信眾青睞。記者莊曜聰／攝影
鹽水武廟修繕，屋頂、梁柱都拆除，30多根都是有300年歷史的珍貴檜木，廟方製成工藝品籌募經費，很受信眾青睞。記者莊曜聰／攝影

國際民俗台南鹽水蜂炮今天開炸，早上8時舉行啟炮儀式，關聖帝君神轎出發遶境，今年因武廟修繕，屋頂、梁柱通通拆除，蜂炮也首度更改路線，未在廟埕前施放；廟方把30多根樑柱卸下，發現都是300年以上歷史的珍貴檜木，為籌措3500萬的整修費用，將其製作成大大小小的文昌筆，讓信眾結緣，短時間內就被訂光。

鹽水武廟主委翁再進表示，廟宇屋頂4、50年前曾修繕，但近年來又出現漏水問題，有時還得用水桶接水，廟方開會決定徹底翻修解決問題，沒想到發現連梁柱都腐蝕嚴重，得一併處理，原先預估的1000多萬費用也暴增3倍。

施工單位將有300多年歷史的30多根樑柱拆除，廟方發現都是珍貴的台灣檜木，在煙氣長期熏陶下，與檜木融合出特殊香氣，廟方請匠師根據現況，製作出尺寸不一的文昌筆，提供給信眾結緣收藏，消息一出十分踴躍，幾乎被訂購一空，籌措到約1成費用，廟方也保留3根橫樑及數根文昌筆，展示在廟旁的文物館以資紀念。

今天早上的啟炮儀式由台南市長黃偉哲主持，展開為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境，鹽水武廟廟埕也有邁入24年的「大台南囝仔仙拚仙」活動登場，共有南市國中小、高中共31支優質民俗技藝團隊輪番上場，表演精彩的舞藝，場面熱鬧，也替鹽水蜂炮活動華麗暖身。

鹽水武廟修繕，屋頂、梁柱都拆除，30多根都是有300年歷史的珍貴檜木，廟方保留部分展示，其他則製成工藝品籌募經費。。記者莊曜聰／攝影
鹽水武廟修繕，屋頂、梁柱都拆除，30多根都是有300年歷史的珍貴檜木，廟方保留部分展示，其他則製成工藝品籌募經費。。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水蜂炮上午8時啟炮，活動正式開始，廟埕旁也有「大台南囝仔仙拚仙」藝陣表演。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水蜂炮上午8時啟炮，活動正式開始，廟埕旁也有「大台南囝仔仙拚仙」藝陣表演。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水蜂炮上午8時啟炮，活動正式開始。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水蜂炮上午8時啟炮，活動正式開始。記者莊曜聰／攝影
鹽水武廟屋頂、梁柱都拆除，預計花3500萬元投入修繕，最少得2年時間才能完成。記者莊曜聰／攝影
鹽水武廟屋頂、梁柱都拆除，預計花3500萬元投入修繕，最少得2年時間才能完成。記者莊曜聰／攝影

遶境 鹽水蜂炮

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