鹽水武廟修繕 300年珍貴檜木做成文昌筆 信眾愛不釋手

國際民俗台南鹽水蜂炮今天開炸，早上8時舉行啟炮儀式，關聖帝君神轎出發遶境，今年因武廟修繕，屋頂、梁柱通通拆除，蜂炮也首度更改路線，未在廟埕前施放；廟方把30多根樑柱卸下，發現都是300年以上歷史的珍貴檜木，為籌措3500萬的整修費用，將其製作成大大小小的文昌筆，讓信眾結緣，短時間內就被訂光。

鹽水武廟主委翁再進表示，廟宇屋頂4、50年前曾修繕，但近年來又出現漏水問題，有時還得用水桶接水，廟方開會決定徹底翻修解決問題，沒想到發現連梁柱都腐蝕嚴重，得一併處理，原先預估的1000多萬費用也暴增3倍。

施工單位將有300多年歷史的30多根樑柱拆除，廟方發現都是珍貴的台灣檜木，在煙氣長期熏陶下，與檜木融合出特殊香氣，廟方請匠師根據現況，製作出尺寸不一的文昌筆，提供給信眾結緣收藏，消息一出十分踴躍，幾乎被訂購一空，籌措到約1成費用，廟方也保留3根橫樑及數根文昌筆，展示在廟旁的文物館以資紀念。