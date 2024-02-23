台南鹽水蜂炮啟炮 2天2夜遶境行程登場

台南鹽水蜂炮活動今天上午在鹽水武廟舉行啟炮儀式，隨後分5條路線展開為期2天2夜的神轎遶境祈福行程，沿途炮城陸續施放，吸引不少喜愛刺激的民眾加入遶境隊伍。

台南市長黃偉哲上午主持啟炮儀式致詞表示，鹽水蜂炮是很有歷史的民俗活動，祈求國泰民安、台南風調雨順及疫病退散，進行這項民俗活動時，民眾首要注重自身的安全，保護自己及全家人的健康幸福。

黃偉哲等人引燃首串鞭炮後，鹽水武廟神轎遶境隊伍分5條路線陸續出發，沿途不少民眾在自家門口擺放香案祝禱迎接，有製作蜂炮城的商家或一般民眾，在神轎隊伍抵達時將炮城推出，對神轎及遶境隊伍施放，大型炮城施放時總是吸引大批民眾及遊客圍觀。

鹽水武廟統計，今年登記炮城逾300座，比去年增加不少，遶境路線明天晚間集中在鹽水鬧區街道，將是活動高潮，武廟製作的主炮城將於明晚9時30分在鹽水國中集中施放區施放，加上明天是週末假日，預計會有大量遊客湧入。

台南市政府指出，今年鹽水蜂炮活動象徵「祥龍獻瑞」主炮城，裝有200萬支蜂炮，施放時將讓全國民眾及遊客感受到鹽水蜂炮震撼威力與美感，體驗濃厚民俗文化特色。

啟炮儀式後，由台南市政府教育局配合蜂炮系列活動舉辦的「大台南囝仔仙拚仙」接續登場，共有31個各級學校團隊參加，表演創意電音、原住民舞蹈、民俗舞蹈、啦啦隊、獨輪車、鼓術、舞龍、舞獅、扯鈴等技藝。

台南市政府提供資料指出，「大台南囝仔仙拚仙」起源於民國90年「南瀛囝仔仙拚仙」，今年邁入第24年，是為鹽水蜂炮揭開序幕的暖身活動，也是以傳統藝術薪傳為主軸，融合民俗體育與現代表演藝術，提供學校優質藝術團隊在知名慶典大展身手的舞台。