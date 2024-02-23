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嘉義市府成立永續發展青年推動小組 授證21名青年委員

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府成立「嘉市永續發展青年推動小組」，昨天召開第1屆第1次會議。圖／嘉市府提供
嘉義市政府成立「嘉市永續發展青年推動小組」，昨天召開第1屆第1次會議。圖／嘉市府提供

嘉義市政府為強化青年公共事務參與，提升青年與在地議題連結，讓青年能夠針對在地議題提出解決方案，運用市府各項資源推動執行，成立「嘉市永續發展青年推動小組」（簡稱青推小組），昨天召開第1屆第1次會議，市長黃敏惠、副市長林瑞彥頒發委員證書給21名青年委員。

獲聘青年委員關心嘉市在地議題，就讀、就業或設籍嘉義市，年齡16歲至40歲。總統立委大選後，國民黨選後檢討，主席朱立倫特別指示黨籍縣市首長、民代及黨部主委，重視青年，嘉市府成立永續發展青年推動小組受注目。

青年推動小組成立強化青年公共事務參與，提升青年與在地議題連結，聯合國永續發展目標SDGs是青年熟知指標，應用地方議題推動解方事半功倍，將青年委員依據關心議題分為「永續經濟組」、「永續教育組」、「永續發展組」三大組。

首屆外聘青年委員含學生、律師、教師、攝影師等各行各業，返嘉委員張惟翔說，16年前他是北漂青年，不到1年回嘉，並非北部沒機會，而是回嘉有家的感覺。另名留嘉委員蔡佳旂說，她從高雄來嘉定居20年，嘉市是適合做夢、做實驗地方。

黃敏惠說，城市要永續發展除創新政策方向，更要將青年能量融入城市，透過青年委員盤點嘉市議題討論，產出符合SDGs指標解決方法，媒合局處資源，讓青年與市府攜手改善現況，替永續注入活力。

她表示，嘉市青年政策品牌「有事青年實驗室」建構「公共參與」、「多元培力」、「創新孵化」、「職涯就業」、「創業扶植」五大核心項目，開嘉市集、有事青年節、尋光-夜經濟活動、有事青年行動競賽、青領派等源自五大核心，讓城市成為適合青年居住環境，歡迎青年委員在嘉市實驗室放膽嘗試、冒險、創造，發揮長才。

嘉市長黃敏惠（左二）頒發青年委員證書給蔡佳旂(右二) 。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（左二）頒發青年委員證書給蔡佳旂(右二) 。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（左二）頒發青年委員證書給張惟翔(右二)。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（左二）頒發青年委員證書給張惟翔(右二)。圖／嘉市府提供

嘉義 青年 黃敏惠

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