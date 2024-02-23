糖鐵國家綠道台南段 優化完工鐵馬族樂翻

糖鐵國家綠道台南段（岸內-新營-烏樹林糖廠）自行車道，歷經10多年分段施工，中央與市府合作共投入2億5千多萬元，昨天啟用，總長度16.8公里。

交通局表示，台南目前有44條自行車道，長度約750公里，入選國際知名單車雜誌全球12個最適合單車旅遊城市。

市長黃偉哲上午在新營鐵道文化園區主持啟用說，配合國家推動「國家綠道系統串聯計畫」，市府爭取經費辦理「台南岸內－新營－烏樹林糖廠糖業歷史國家綠道系統串聯計畫」。

這條串聯岸內、新營、烏樹林糖廠自行車道，從2010年規畫、分期建設，歷經10多年，中央與市府合作，共投入2億5000多萬元，去年底優化完成，建構全長16.8公里自行車道系統，營造優質自行車騎乘空間，可結合日前復駛台糖勝利號五分車，遊客無論騎鐵馬或搭五分車都相當便捷。

交通局說，糖鐵國家綠道台南段，串聯鹽水岸內、新營、後壁烏樹林3個糖廠，建議遊客可在台鐵新營火車站下車，出站後利用騎乘去年啟用營運周年的YouBike，在新營糖廠中興站附近南光中學歸還，再步行到新營糖廠中興站轉乘3日復駛台糖勝利號，經糖鐵學甲線往柳營火燒店站，來趟另類三鐵之旅。