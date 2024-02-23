聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎尾鎮長補選 李政峯、林嘉弘、黃美瑤表態

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林報導
雲林縣虎尾鎮長4月13日補選，鎮民代表會主席林嘉弘第一時間就表態參選。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣虎尾鎮長4月13日補選，鎮民代表會主席林嘉弘第一時間就表態參選。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾鎮長4月13日補選，民進黨雲林縣黨部昨天證實將「不徵召、不提名」開放自行參選，目前仍有前代表李政峯表態參選，另外，虎尾鎮代表會主席林嘉弘及縣議員黃美瑤將以無黨籍投入戰局，形成3腳督局面。林、黃兩人都偏藍，票源同質性高，最後是否讓民進黨的李政峯漁翁得利，仍有待觀察。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理，4月13日補選。林嘉弘被視為丁學忠接班人表態參選，獲縣長張麗善支持，雖為國民黨，他將以無黨籍參選，積極走訪基層拜票。

林嘉弘日前北上立法院與丁學忠討論虎尾未來發展，提出「虎尾雙都心發展計畫」政見，認為高鐵特區是重點區域，此處腹地廣大，現階段建案持續推出，縣府規畫增設派出所、消防隊等，可望發展成都會型生活圈，日後與舊城區形成雙都心。

雲林縣無黨籍議員黃美瑤將投入虎尾鎮長補選。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣無黨籍議員黃美瑤將投入虎尾鎮長補選。記者蔡維斌／翻攝

黃美瑤任2屆議員，勤跑基層，大小場合都有她身影，傳出民進黨有意徵召她，她表態不會接受徵召，民進黨決定不提名不徵召，無黨籍黃美瑤將走自己的路尋求選民認同。

她說，5年前返鄉參政，受到鄉親支持，前鎮長丁學忠、縣長張麗善也支持她，靠認真勤跑基層回報，不斷學習，服務不分政黨，以認真態度拚鄉親認同，近期她將以簡單儀式成立競選服務處，發表參選抱負藍圖，爭取勝選。

民進黨人選未定，縣黨部日前將有意參選名單提交黨中央，主委林金忠說，傾向開放參選，黨部26日召開執委會，通過後公布最終決定。

丁學忠 林嘉弘 民進黨

延伸閱讀

虎尾鎮長補選泛藍兩強相爭 綠營擬開放參選 「不徵召、不提名」

雲林家扶義賣籌助學金 立委街頭叫賣衝買氣

雲林公務員新春團拜出這招 張麗善：愈在地，愈國際！

雲林新科立委丁學忠謝票3天 爭取打造農工商科技大縣

相關新聞

花1.4億興建 嘉縣首座綜合社福館啟用

斥資達1億4千多萬元興建逾2年的嘉義縣首座綜合社會福利館，昨天啟用，外觀如山海高低起伏的新建築，一樓為民雄如親公共托嬰中...

糖鐵國家綠道台南段 優化完工鐵馬族樂翻

糖鐵國家綠道台南段（岸內-新營-烏樹林糖廠）自行車道，歷經10多年分段施工，中央與市府合作共投入2億5千多萬元，昨天啟用...

虎尾鎮長補選 李政峯、林嘉弘、黃美瑤表態

雲林縣虎尾鎮長4月13日補選，民進黨雲林縣黨部昨天證實將「不徵召、不提名」開放自行參選，目前仍有前代表李政峯表態參選，另...

雲林褒忠農場循環農業大突破 魚菜共生「草莓牆」紅亮眼

因應極端氣候，雲林縣褒忠鄉新湖合作農場與鄉公所合作成功推動全國最大規模的魚塭型「魚菜共生」，利用廢菜養魚，再以魚塭循環水...

南市後壁雅聞觀光工廠「違規偷跑」遭裁罰 業者回應了

台南市後壁區「雅聞湖濱療癒森林」春節前試營運，民眾檢舉交通亂象，經台南市政府20日聯合稽查，認定業者未經申請許可，從事販...

虎尾鎮長補選泛藍兩強相爭 綠營擬開放參選 「不徵召、不提名」

雲林縣虎尾鎮長4月13日補選，民進黨雲林縣黨部今天證實將開放自行參選，「不徵召、不提名」，目前只有虎尾鎮代表會主席林嘉弘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。