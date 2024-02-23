虎尾鎮長補選 李政峯、林嘉弘、黃美瑤表態

雲林縣虎尾鎮長4月13日補選，民進黨雲林縣黨部昨天證實將「不徵召、不提名」開放自行參選，目前仍有前代表李政峯表態參選，另外，虎尾鎮代表會主席林嘉弘及縣議員黃美瑤將以無黨籍投入戰局，形成3腳督局面。林、黃兩人都偏藍，票源同質性高，最後是否讓民進黨的李政峯漁翁得利，仍有待觀察。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理，4月13日補選。林嘉弘被視為丁學忠接班人表態參選，獲縣長張麗善支持，雖為國民黨，他將以無黨籍參選，積極走訪基層拜票。

林嘉弘日前北上立法院與丁學忠討論虎尾未來發展，提出「虎尾雙都心發展計畫」政見，認為高鐵特區是重點區域，此處腹地廣大，現階段建案持續推出，縣府規畫增設派出所、消防隊等，可望發展成都會型生活圈，日後與舊城區形成雙都心。

雲林縣無黨籍議員黃美瑤將投入虎尾鎮長補選。記者蔡維斌／翻攝

黃美瑤任2屆議員，勤跑基層，大小場合都有她身影，傳出民進黨有意徵召她，她表態不會接受徵召，民進黨決定不提名不徵召，無黨籍黃美瑤將走自己的路尋求選民認同。

她說，5年前返鄉參政，受到鄉親支持，前鎮長丁學忠、縣長張麗善也支持她，靠認真勤跑基層回報，不斷學習，服務不分政黨，以認真態度拚鄉親認同，近期她將以簡單儀式成立競選服務處，發表參選抱負藍圖，爭取勝選。

民進黨人選未定，縣黨部日前將有意參選名單提交黨中央，主委林金忠說，傾向開放參選，黨部26日召開執委會，通過後公布最終決定。