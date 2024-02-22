雲林褒忠農場循環農業大突破 魚菜共生「草莓牆」紅亮眼

因應極端氣候，雲林縣褒忠鄉新湖合作農場與鄉公所合作成功推動全國最大規模的魚塭型「魚菜共生」，利用廢菜養魚，再以魚塭循環水成功種植各類美生菜、草莓等蔬果，成為農業新亮點，尤其新鮮無毒的草莓現採現吃，樂趣十足；台南農改場也肯定魚菜循環系統符合減碳趨勢，將提供更精進技術，穩定生產，發展成為國內魚菜休閒農業的示範基地。

供應統一超商、麥當勞打響美生菜品牌的褒忠新湖合作農場近年來積極投入智慧農業有成，110年與褒忠鄉公所合作成立美生菜優質營農環境專區，投入魚塭型魚菜共生實驗，利用荒廢魚塭從設施改良、循環水改造，並成功運用生菜裁切剩餘的廢菜葉來養魚，創造更多價值，透過生態、自然及循環再利用，成為雲林循環產業新亮點。

新湖農場理事主席陳清山說，水無毒才可養魚種菜，經3年改良實驗，他認為魚菜共生是未來循環農業發展主軸，尤其面對極端氣候，蟲害多產能下降，今年草莓每台斤飆破600元高價，該系統不僅可大規模生產，滿足全年不缺菜；栽種無毒草莓，搭配專區生產的健康米麵包，研製出各種西點，美味又健康。

新湖農場利用1公頃魚塭，在堤岸建造溫室，陳清山說，把魚塭的肥水抽進溫室養菜，經由菜根淨化水質後，再把淨水導入魚塭循環使用，一點都不浪費，將來可增設光電板，產電降低水溫，創造更優質的養魚種菜空間，既可大量節省飼料、水電成本，且全年生產可彌補夏菜不足仰賴進口的窘境，好處多多。

陳清山說，兩年來設施不斷改良，包括培養皿改成卡式方便卸取，種植蘿蔓、芝麻等高經濟美生菜，相當成功，尤其草莓和十字科植物的需水性不同，他改用大盆子增加介質，草莓長得大又紅，香甜味濃，不僅果菜種得好，池中魚也長得肥壯，魚菜都可賣錢，可說是最經濟的循環農業。

今天各地公所也來觀摩，對這套魚塭型魚菜共生驚艷不已，台南農改場副研究員趙秀汾說，這套運用剩菜資材打造的大型魚菜共生系統，符合淨零碳排的趨勢，農改場將提供更精進的技術包括水的PH質等監控，讓生產更穩定，發展成食農示範基地。