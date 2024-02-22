台南逾9成國中小學午餐自辦 市府影片致謝廚房團隊

台南推動學校午餐中央廚房化及更新廚房設備，全市逾9成國中小學午餐由公辦公營自設廚房供應，適逢今天營養師節，市府推出成果影片，呈現廚房忙碌場景向工作團隊致謝。

今天是營養師節，台南市政府教育局推出學校午餐影片向營養師及廚師致謝；影片場景呈現每日清晨學生走入校園，學校廚房貨車魚貫穿梭，廚師與營養師馬不停蹄工作，廚房設施轟隆運轉，準備孩子們最期待的午餐，在忙碌校園生活創造最幸福美味「食」刻。

教育局指出，台南市推動學校午餐中央廚房化及更新廚房設備，爭取中央補助經費新台幣5億7000萬元，新設麻豆國小、南化國小、佳里國小、六甲國小、東原國中及北門國小6校中央廚房已啟用。

目前，台南市93.6%國中小學學校午餐由公辦公營的自設廚房供應，其中56所中央廚房負責供應161校午餐，聯合供餐比率77%，共有78名營養師協助學校午餐食安把關及推動營養教育，照顧師生健康。

教育局表示，強化校園食安管理及精進午餐品質，是市府重要教育政策，營養師在其中扮演關鍵角色，不僅負責學校本職業務，更肩負巡迴輔導各校午餐環境衛生及營養教育推廣工作，相當辛苦，功不可沒；市府期待未來持續精進，營造更健康飲食與營養教育環境。