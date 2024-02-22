機車占車位還貼「鄭重聲明」喊檢舉、移動就提告 律師這樣說

嘉義市有名車主疑為占停車位將機車停放在巷弄路邊，機車座墊還貼上「鄭重聲明」，警告如果惡意向警方檢舉、造成車主心生恐懼將提刑事告訴、民事求償，網友將這照片放上社群媒體問大家這樣可以嗎？律師表示，如果檢舉的違規或違法的事實，有所依據，不是故意捏造，不會有警語上的民刑事責任。

有網友在臉書貼上數張機車停在巷內照片，並詢問大家、警方這樣可以嗎？照片是市區某私人診所停車場外的圍牆邊有停輛機車，機車座墊上貼上一張「鄭重聲明」，內容為「1、機車乃私人財產 非所有權者，請勿擅自移動，若擅自牽移（動）徑而造成車體碰損、刮傷將一律依法請求民事賠償。2、如再惡意連續向派出所或警局檢舉此機車違停或隨意停放，或使用有行的暴力或無形的威脅，間接造成車主、使用權者心生恐懼；將依約聘請律師採取法律提告妨礙他人公共行使權、名譽受損、強制罪和民法第195條:精神損害賠償。3、隨意靠近者一律將依監視畫面納為犯嫌疑人提告。請君子自重」

網友回應「超派」、「可以用路霸 報警處理或是向市政府陳情」、「笑死了，他也知道會被檢舉嘛，那就成全他啊，每天檢舉吧」、「牽2台腳踏車停他前後」、「做錯事還這麼囂張 ㄟ」、「停車費都花不了，好想看他花律師費」

律師張道周表示，第1句是有可能構成侵權行為。第2句「惡意」檢舉，什麼是惡意，如果檢舉的違規或違法的事實，有所依據，不是故意捏造，不會有警語上的民刑事責任。第3句，「隨意靠近」，如果靠近的人明顯是合法行使權利的話，比如說，從機車旁的公共道路走過去，看一下機車，顯然沒有侵害車主的權利，此時明知他人並無違法或違規，卻故意提出刑事告訴，可能涉及刑事的誣告。

張道周說，張貼警語，本質上也是言論，也有可能涉及公然侮辱、誹謗、恐嚇，民事上的侵權行為，甚至社維法的違警行為，而有言論管制的問題。警語的內容，有沒有可能構成相關法律責任，應該按照具體個案的情形來判斷。

嘉義市交通隊表示，機車沒有違停在紅、黃線，停在路邊並沒有違規，但是放置物（交通錐、桿）屬於道路障礙，會通知障礙物主移除，並依道路交通管理處罰條例82條1項1款最高可處罰2400元，如果是無主物，由環保單位當作廢棄物清理。