斥資1億4萬興建 嘉義縣首座綜合社會福利館啟用湧人潮

嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，由衛福部補助8400萬元、縣府編列配合款5888萬多元，歷時788日曆天竣工，總斥資達1億4288萬元，打造外觀如山海高低起伏的新建築，一樓為民雄如親公共托嬰中心、二樓為社會福利服務中心及新住民家庭服務中心等設置、三樓為嘉義縣兒童發展中心及親子館等空間，是全縣各鄉鎮市可利用的綜合福利館。

福利館落成啟用，由縣長翁章梁、立委陳冠廷、衛福部社會及家庭署婦女福利及企畫組長楊秀川等人齊揭牌，首日親子館內已湧入許多家長帶著孩童前來遊憩；孩童家長說，館內大又舒適方便，親子館環境優，能待上一整天。

翁章梁表示，將持續盤點及檢討縣內各項基礎設施，也必須要有相對應的社會福利支持，綜合社會福利館設置民雄鄉，可因應家庭、社區、身心障礙等各類家戶照顧需求，讓民眾申請福利資源時，能減少到處奔走，供全縣利用。

社會局指出，嘉義縣綜合社會福利館於民國106年開始籌設，由前立委陳明文跨部會協調、縣府及公所的齊努力，由民雄鄉公所無償提供土地新建，衛生福利部在107年起陸續核定補助8400萬元、縣府編列配合款5888萬3565元，共計1億4288萬3565元整新建打造。

福利館坐落民雄國中旁，歷時788天工期，去年5月15日竣工，今天落成啟用，館外觀以嘉縣山海高低起伏的造型為設計，錯落屋頂彷佛嘉義群山坐落，結合波浪般的弧形露臺，有如嘉義海港邊浪潮翩翩起舞。

館內有三層樓，一樓為收托0至2歲以下的民雄如親公共托嬰中心及提供托育媒合的居家托育服務中心；二樓為社會福利服務中心、新住民家庭服務中心、嘉義縣輔具資源中心及身心障礙轉銜暨個案管理中心，提供多元性福利服務。

三樓設置嘉義縣兒童發展中心，提供0至6歲學齡前兒童，發展遲緩諮詢、療育及照顧，最受親子喜愛的「親子館」，提供整合性高且完整的親子學習、遊玩空間，首日就深受家長們喜愛。