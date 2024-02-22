快訊

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

17歲少年爆遭3員警勒脖「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

啦啦隊「最強外掛」秀小蠻腰大跳扭臀舞 網：都在看下半身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斥資1億4萬興建 嘉義縣首座綜合社會福利館啟用湧人潮

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
斥資達1億4千餘萬打造的嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，圖為3樓親子館，其明亮寬敞環境深受家長稱讚。記者呂慧瑜／攝影
斥資達1億4千餘萬打造的嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，圖為3樓親子館，其明亮寬敞環境深受家長稱讚。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，由衛福部補助8400萬元、縣府編列配合款5888萬多元，歷時788日曆天竣工，總斥資達1億4288萬元，打造外觀如山海高低起伏的新建築，一樓為民雄如親公共托嬰中心、二樓為社會福利服務中心及新住民家庭服務中心等設置、三樓為嘉義縣兒童發展中心及親子館等空間，是全縣各鄉鎮市可利用的綜合福利館。

福利館落成啟用，由縣長翁章梁、立委陳冠廷、衛福部社會及家庭署婦女福利及企畫組長楊秀川等人齊揭牌，首日親子館內已湧入許多家長帶著孩童前來遊憩；孩童家長說，館內大又舒適方便，親子館環境優，能待上一整天。

翁章梁表示，將持續盤點及檢討縣內各項基礎設施，也必須要有相對應的社會福利支持，綜合社會福利館設置民雄鄉，可因應家庭、社區、身心障礙等各類家戶照顧需求，讓民眾申請福利資源時，能減少到處奔走，供全縣利用。

社會局指出，嘉義縣綜合社會福利館於民國106年開始籌設，由前立委陳明文跨部會協調、縣府及公所的齊努力，由民雄鄉公所無償提供土地新建，衛生福利部在107年起陸續核定補助8400萬元、縣府編列配合款5888萬3565元，共計1億4288萬3565元整新建打造。

福利館坐落民雄國中旁，歷時788天工期，去年5月15日竣工，今天落成啟用，館外觀以嘉縣山海高低起伏的造型為設計，錯落屋頂彷佛嘉義群山坐落，結合波浪般的弧形露臺，有如嘉義海港邊浪潮翩翩起舞。

館內有三層樓，一樓為收托0至2歲以下的民雄如親公共托嬰中心及提供托育媒合的居家托育服務中心；二樓為社會福利服務中心、新住民家庭服務中心、嘉義縣輔具資源中心及身心障礙轉銜暨個案管理中心，提供多元性福利服務。

三樓設置嘉義縣兒童發展中心，提供0至6歲學齡前兒童，發展遲緩諮詢、療育及照顧，最受親子喜愛的「親子館」，提供整合性高且完整的親子學習、遊玩空間，首日就深受家長們喜愛。

社會局長張翠瑤說，一個城市妥善的社會福利提供，可帶來穩定且安定的力量，社福館啟用成為嘉義縣社會福利推動上重要的里程碑，館內提供托嬰、親子、早療、新住民家庭及婦女福利等多元服務與串聯，也盼藉由相互交流，發揮社福館最大效益。

斥資達1億4千餘萬打造的嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，縣長翁章梁參觀公共托嬰中心最新的智慧床墊設備，保護嬰幼兒的安全。記者呂慧瑜／攝影
斥資達1億4千餘萬打造的嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，縣長翁章梁參觀公共托嬰中心最新的智慧床墊設備，保護嬰幼兒的安全。記者呂慧瑜／攝影
斥資達1億4千餘萬打造的嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，如親公共托嬰中心引進最新智慧床墊及托嬰系統設備，讓家長放新把孩子交給中心。記者呂慧瑜／攝影
斥資達1億4千餘萬打造的嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，如親公共托嬰中心引進最新智慧床墊及托嬰系統設備，讓家長放新把孩子交給中心。記者呂慧瑜／攝影
斥資達1億4千餘萬打造的嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，縣長翁章梁及地方民代等人湧入現場揭幕並參觀。記者呂慧瑜／攝影
斥資達1億4千餘萬打造的嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，縣長翁章梁及地方民代等人湧入現場揭幕並參觀。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，參與人潮洶湧，民雄警分局藉此活動與縣長翁章梁一起向民眾宣傳反詐騙。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，參與人潮洶湧，民雄警分局藉此活動與縣長翁章梁一起向民眾宣傳反詐騙。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 新住民 親子

延伸閱讀

濃煙殃及嘉縣…湖子內環保用地再爆火警「延燒21小時」 翁章梁籲嘉市檢討

嘉義縣照服員訓練課程開跑 增開13班課程、補助8成費用

超美！斥資7000萬打造 嘉縣首座衛生所結合長照今落成

嘉市垃圾場火警「每一口氣都是塑膠味」 翁章梁要求市府檢討

相關新聞

西螺福興宮特製聯名款龍年提燈 免費送還幫你做公益

雲林西螺福興宮舉辦元宵賞花燈猜燈謎活動已超過十個年頭，今年2月24日元宵節當天下午5點，廟方將在廟埕發贈與知名網路媒體公...

斥資1億4萬興建 嘉義縣首座綜合社會福利館啟用湧人潮

嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，由衛福部補助8400萬元、縣府編列配合款5888萬多元，歷時788日曆天竣工，總斥資達...

疫後旅遊熱潮嘉市旅宿人數創新高 旅宿輔管成效全國特優2連霸

交通部觀光署辦理2023年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效，嘉義市再次繳出亮眼成績，去年旅宿人次突破20萬人，創歷史新...

黃偉哲偕日本女星開箱全國首輛「台灣燈會自駕車」

「2024台灣燈會在台南」高鐵燈區將在24日開幕啟燈，台南市長黃偉哲今天開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻...

番石榴盛產 農糧署南區分署：1顆維生素C可抵50顆蘋果

立春後天氣漸回暖，番石榴盛產，嘉義市果菜市場統計，今天番石榴交易量共5千公斤，平均價格每公斤34元；農糧署南區分署說，番...

影／騎鐵馬搭五分車 糖鐵國家綠道台南段今啟用

糖鐵國家綠道台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)自行車道歷經10多年分段施工，今上午啟用，總長度16.8公里，可同時結合日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。