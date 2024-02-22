克服發芽率及移植存活率極低 6千株山胡椒苗木育成

林業及自然保育署嘉義分署指出，山胡椒是台灣極具市場潛力的原生特色植物，但在野外自然繁殖率極低，研究團隊經2年多研究，成功克服發芽率及移植存活率極低等難關，首批育成6千株苗木。

嘉義分署今天發布新聞稿指出，山胡椒泰雅族語又稱「馬告」，其為雌雄異株，果實1年採收1次，聞起來有檸檬與香茅香氣，原住民將果實曬乾或鹽漬以利長期保存，常用於食品香料，提升食物風味，也有提煉成精油。

嘉義分署指出，馬告自然分布於全島海拔約300到1800公尺處，可見於崩塌地、稜線、向陽乾旱山坡地，因其種子發芽率僅約1成，又因全株可利用，市場需求日漸增加，大增野外山胡椒族群的生存壓力。

為培育出品質優良的山胡椒苗木，嘉義分署從民國110年7月種實成熟期選擇果實精油含量較高的母樹進行採種，透過適當種子處理及7個月低溫層積，將發芽率大大提高至8成。

另外，針對試驗過程發現的移植死亡率高等問題，以調整育苗方式將移植存活率自1成提升至9成，歷經2年多研究與嘗試，成功培育出6000株苗木。

嘉義分署指出，為持續推廣台灣原生植物多元應用，馬告原生種苗開始販售，歡迎有意願採購業者儘早到台灣原生樹木種苗網下訂，共同推動台灣原生植物的保育與發展，為美麗家園增添更多綠意與生機。