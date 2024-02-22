疫後旅遊熱潮嘉市旅宿人數創新高 旅宿輔管成效全國特優2連霸
交通部觀光署辦理2023年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效，嘉義市再次繳出亮眼成績，去年旅宿人次突破20萬人，創歷史新高，連續2年獲特優，上午觀光署在台北圓山大飯店舉辦觀光節慶祝大會，表揚特優縣市，市府觀光新聞處長張婉芬代表受獎。
22個受評縣市政府，嘉市與桃市、台中、高雄、台南、彰化、台東、連江縣府並列。張婉芬感謝觀光署及委員們對嘉市推展旅宿業肯定，市府對合法及未合法旅宿業管理、輔導與稽查不遺餘力，跨部門合作，與民間業者打造舒適安全旅遊住宿環境，讓嘉市連2年獲中央評比特優。
市府為帶動疫後旅遊熱潮，去年辦光織影舞、國際管樂節等各項大型活動，還有城隍廟城隍中元祭，搶攻國際遊客，參加日本東京食品展，到泰國曼谷辦旅遊推廣說明會，去年旅宿突破20萬人次創歷史新高。
市府為保障消費者權益，加強裁處取締稽核未合法旅宿業者，列管未合法旅宿裁罰比例，從2022年84%上升到去年100%，裁罰總金額成長2成。對未合法業者除裁罰，積極輔導業合法，2020年公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，全市15家合法民宿，其中8家是列管未合法業者，9家取得「好客民宿」認證，認證比例6成。
市府每年委託專業團隊辦理旅宿業教育訓練，邀請旅宿業相關領域專家學者授課，並對未合法旅宿業者實地訪查輔導，對症下藥提建議方案。
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