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黃偉哲偕日本女星開箱全國首輛「台灣燈會自駕車」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻梨子，共同搭乘「龍喜利來號」自駕車。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻梨子，共同搭乘「龍喜利來號」自駕車。圖／台南市政府提供

「2024台灣燈會在台南」高鐵燈區將在24日開幕啟燈，台南市長黃偉哲今天開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻梨子，共同搭乘「龍喜利來號」自駕車，展開從歸仁大道站至大武路站的AI無人駕駛之旅，並宣布2月25日至3月10日在高鐵燈區推出自駕車試乘體驗，歡迎民眾來台南賞燈順道體驗搭乘，沿途欣賞燈節藝術品，來一場精采視覺饗宴。

黃偉哲表示，全國首座以自駕技術為主的測試場域就在台南沙崙科學城，為使燈會結合科學城特色，特別規畫自駕車搭乘體驗，透過無方向盤、無司機的AI駕駛模式，搭配車輛專屬的高精地圖，展現專業自駕技術，也讓台灣自駕技術迎向新里程碑。

台南市府表示，這次提供試乘的燈會自駕車導入先進AI自駕技術，由自駕車領導廠商勤崴國際，打造全國首輛無方向盤、無司機的燈會自駕車，將免費提供民眾搭乘，體驗AI無人駕駛樂趣。今年迎來「台南400」，以科技創新結合文化首都魅力，形塑台南的軟實力。

勤崴國際副總經理林映帆說明，公司整合自家地圖繪製技術與電動車、AI大數據等科技，為不同場域量身打造無人自駕車。此次因應台灣燈會運行的自駕車，是全台灣首次在燈會應用自駕車體驗服務，向國際展現台灣卓越的自駕技術。

台灣燈會提供的自駕車「萬物興龍號」、「龍喜利來號」試乘體驗，地點為大武路站 (歸仁十八路與大武路口)；歸仁大道站 (歸仁大十八路與歸仁大道口) 共2站，營運期間為2月25日至3月10日，每天上午11點至下午4點，依固定班次每10分鐘進行發車。因車輛班次及座位有限，現場進行人數控管，請參與民眾配合現場指引，以利搭乘。

台灣燈會提供的自駕車「萬物興龍號」、「龍喜利來號」試乘體驗。圖／台南市政府提供
台灣燈會提供的自駕車「萬物興龍號」、「龍喜利來號」試乘體驗。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻梨子，共同搭乘「龍喜利來號」自駕車。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻梨子，共同搭乘「龍喜利來號」自駕車。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻梨子，共同搭乘「龍喜利來號」自駕車。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻梨子，共同搭乘「龍喜利來號」自駕車。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻梨子，共同搭乘「龍喜利來號」自駕車。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻梨子，共同搭乘「龍喜利來號」自駕車。圖／台南市政府提供

台灣燈會 黃偉哲

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