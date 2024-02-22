快訊

高雄2線3星警官從警35年罹胰臟癌驟逝 妻無法領半餉「關鍵原因曝」

藥妝店「1免費服務」消失！她害羞捧手心 員工揭「不提供」關鍵原因

「以馬體」貼文狂夾雜表符掀風潮？網笑比晶晶體還煩：根本Emoji暴發戶

台灣暨世界蘭展2月24日台南登場 蘭花國旗牆吸睛

中央社／ 台南22日電

全球蘭界盛事的第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展，預定2月24日在台南同步登場，展期16天，不僅展出各式蘭花品種，以奈米噴染蘭花的「國旗牆」也很吸睛。

繼2月16日台北場記者會，台南市長黃偉哲今天在大台南會展中心召開台南場記者會，宣傳第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展，這兩場全球蘭界盛事24日將分別在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（原台灣蘭花生物科技園區）、大台南會展中心同步登場。

黃偉哲在記者會中介紹兩大蘭展特色，其中大台南會展中心將展出以奈米噴染蘭花的「國旗牆」；黃偉哲表示，以蘭花呈現參展國家的國旗牆，不只展現台灣蘭花產業生命力及科技力，也讓許多外賓驚艷。

黃偉哲說，蘭展將台灣蘭花推向國際，創造更多發展機會，也行銷台南農特產品，發掘潛在客源，創造無限商機。

台南市政府發布新聞稿指出，今年蘭展囊括世界三大蘭展中兩大盛事，也是台灣國際蘭展史創舉，聯展以「婆娑之蘭．舞動世界」為主題，涵蓋台灣蘭花保育、歷史文化、學術研究、生活應用等多元層面。

在展區設計上，蘭花園區5館以主題景觀、生活應用、數位互動、現場販售及百億訂單等展現蘭花多樣性；大台南會展中心6區規劃原生蘭特展、爭奇鬥艷、擴大參與、跨界合作、百場會議及異業結合等，傳播台灣蘭花風采。

國旗 黃偉哲

延伸閱讀

影／騎鐵馬搭五分車 糖鐵國家綠道台南段今啟用

陳亭妃與林俊憲同台出席活動 民眾喊「要出來選市長嗎？」

台南鹽水蜂炮2月23日啟炮 炮城申請273座

缺乏公德心？民眾擅闖台灣燈會 黃偉哲拜託：不要提前來

相關新聞

黃偉哲偕日本女星開箱全國首輛「台灣燈會自駕車」

「2024台灣燈會在台南」高鐵燈區將在24日開幕啟燈，台南市長黃偉哲今天開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻...

疫後旅遊熱潮嘉市旅宿人數創新高 旅宿輔管成效全國特優2連霸

交通部觀光署辦理2023年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效，嘉義市再次繳出亮眼成績，去年旅宿人次突破20萬人，創歷史新...

番石榴盛產 農糧署南區分署：1顆維生素C可抵50顆蘋果

立春後天氣漸回暖，番石榴盛產，嘉義市果菜市場統計，今天番石榴交易量共5千公斤，平均價格每公斤34元；農糧署南區分署說，番...

影／騎鐵馬搭五分車 糖鐵國家綠道台南段今啟用

糖鐵國家綠道台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)自行車道歷經10多年分段施工，今上午啟用，總長度16.8公里，可同時結合日前...

賴清德推薦「鯨舟堂休業中」首部介紹台南考古文物與甜點的漫畫

2024台北國際書展在台北世貿中心隆重登場，不僅吸引大批書迷參觀，準總統賴清德也親蒞臨現場選購支持，並且推薦優秀書輯，其...

影／元宵類點燈...嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前試燈吸睛

嘉義「101」大樓、麗寶集團旗下福容大飯店「嘉義福容voco酒店」，與國際知名品牌洲際酒店集團攜手，擁有33層樓、370...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。