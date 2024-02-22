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賴清德推薦「鯨舟堂休業中」首部介紹台南考古文物與甜點的漫畫

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2月24日台北國際書展的簽書會，就有機會抽中金漫獎作家張季雅的《鯨舟堂休業中》主角親繪版。圖／台南市文化局提供
2月24日台北國際書展的簽書會，就有機會抽中金漫獎作家張季雅的《鯨舟堂休業中》主角親繪版。圖／台南市文化局提供

2024台北國際書展在台北世貿中心隆重登場，不僅吸引大批書迷參觀，準總統賴清德也親蒞臨現場選購支持，並且推薦優秀書輯，其中包括首次以台南考古出土文物為主題所製作的漫畫《鯨舟堂休業中》，也引起高度關注。

文化局表示，本周六下午1時至2時，將在2024台北國際書展舉行《鯨舟堂休業中》新書簽書會，提供讀者們與作家季雅面對面交流時間，更有機會在現場獲得作家特別製作的親筆簽繪版。該書也將於2月27日正式上市，邀請讀者一同與漫畫《鯨舟堂休業中》的主角們透過文物與甜點來認識台南歷史。

南市文資處指出，《鯨舟堂休業中》是以出土文物與甜點作為漫畫主題，由金漫獎得主、知名漫畫家張季雅擔綱製作，與蓋亞文化攜手合作出版。漫畫描述一家二樓為老物收藏店、一樓為甜點店的「鯨舟堂」暫時休業後的故事，漫畫中移居台南的台北甜點師在當地的老物收藏家帶領之下，慢慢認識台南並進而融入台南生活，隨著故事推進，甜點師找回自己當初認同台南並決定停留於此的初衷，也從中得到製作新品甜點的靈感。

文化局長謝仕淵表示，《鯨舟堂休業中》最特別的地方是首次以台南考古出土文物為主題所製作的漫畫，本次故事中所採用的文物皆是考古計畫中所出土，分別有16至17世紀西拉雅族貝印紋夾砂陶片、荷蘭時期克拉克瓷、日治時期臺南市徽瓷杯以及清代碳酸玻璃瓶四樣文物，漫畫中除了提供讀者可以透過主角視角認識台南各年代的出土文物與其歷史背景，更有繪製大量台南場景於漫畫中，希望以容易讓人有共鳴的方式，激發民眾認識文物的動機，進而愛上甜蜜古都台南層層疊疊的歷史魅力。

台南市文資處與蓋亞文化、金漫獎作家張季雅合作推出《鯨舟堂休業中》，2024台北國際書展隆重登場，2月27日正式上市。圖／台南市文化局提供
台南市文資處與蓋亞文化、金漫獎作家張季雅合作推出《鯨舟堂休業中》，2024台北國際書展隆重登場，2月27日正式上市。圖／台南市文化局提供
賴清德也推薦！《鯨舟堂休業中》列入國際書展準總統推薦書單，漫畫中繪製大量台南特色景點。圖／台南市文化局提供
賴清德也推薦！《鯨舟堂休業中》列入國際書展準總統推薦書單，漫畫中繪製大量台南特色景點。圖／台南市文化局提供
《鯨舟堂休業中》是首次以台南考古發掘出土文物為主題所製作的漫畫，文物年代橫跨16世紀到清代。圖／台南市文化局提供
《鯨舟堂休業中》是首次以台南考古發掘出土文物為主題所製作的漫畫，文物年代橫跨16世紀到清代。圖／台南市文化局提供

台南 文物 甜點

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