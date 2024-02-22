賴清德推薦「鯨舟堂休業中」首部介紹台南考古文物與甜點的漫畫

2024台北國際書展在台北世貿中心隆重登場，不僅吸引大批書迷參觀，準總統賴清德也親蒞臨現場選購支持，並且推薦優秀書輯，其中包括首次以台南考古出土文物為主題所製作的漫畫《鯨舟堂休業中》，也引起高度關注。

文化局表示，本周六下午1時至2時，將在2024台北國際書展舉行《鯨舟堂休業中》新書簽書會，提供讀者們與作家季雅面對面交流時間，更有機會在現場獲得作家特別製作的親筆簽繪版。該書也將於2月27日正式上市，邀請讀者一同與漫畫《鯨舟堂休業中》的主角們透過文物與甜點來認識台南歷史。

南市文資處指出，《鯨舟堂休業中》是以出土文物與甜點作為漫畫主題，由金漫獎得主、知名漫畫家張季雅擔綱製作，與蓋亞文化攜手合作出版。漫畫描述一家二樓為老物收藏店、一樓為甜點店的「鯨舟堂」暫時休業後的故事，漫畫中移居台南的台北甜點師在當地的老物收藏家帶領之下，慢慢認識台南並進而融入台南生活，隨著故事推進，甜點師找回自己當初認同台南並決定停留於此的初衷，也從中得到製作新品甜點的靈感。