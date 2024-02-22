聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴清德推薦「鯨舟堂休業中」首部介紹台南考古文物與甜點的漫畫
2024台北國際書展在台北世貿中心隆重登場，不僅吸引大批書迷參觀，準總統賴清德也親蒞臨現場選購支持，並且推薦優秀書輯，其中包括首次以台南考古出土文物為主題所製作的漫畫《鯨舟堂休業中》，也引起高度關注。
文化局表示，本周六下午1時至2時，將在2024台北國際書展舉行《鯨舟堂休業中》新書簽書會，提供讀者們與作家季雅面對面交流時間，更有機會在現場獲得作家特別製作的親筆簽繪版。該書也將於2月27日正式上市，邀請讀者一同與漫畫《鯨舟堂休業中》的主角們透過文物與甜點來認識台南歷史。
南市文資處指出，《鯨舟堂休業中》是以出土文物與甜點作為漫畫主題，由金漫獎得主、知名漫畫家張季雅擔綱製作，與蓋亞文化攜手合作出版。漫畫描述一家二樓為老物收藏店、一樓為甜點店的「鯨舟堂」暫時休業後的故事，漫畫中移居台南的台北甜點師在當地的老物收藏家帶領之下，慢慢認識台南並進而融入台南生活，隨著故事推進，甜點師找回自己當初認同台南並決定停留於此的初衷，也從中得到製作新品甜點的靈感。
文化局長謝仕淵表示，《鯨舟堂休業中》最特別的地方是首次以台南考古出土文物為主題所製作的漫畫，本次故事中所採用的文物皆是考古計畫中所出土，分別有16至17世紀西拉雅族貝印紋夾砂陶片、荷蘭時期克拉克瓷、日治時期臺南市徽瓷杯以及清代碳酸玻璃瓶四樣文物，漫畫中除了提供讀者可以透過主角視角認識台南各年代的出土文物與其歷史背景，更有繪製大量台南場景於漫畫中，希望以容易讓人有共鳴的方式，激發民眾認識文物的動機，進而愛上甜蜜古都台南層層疊疊的歷史魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言