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影／春神來了將見「黃色風暴」 黃花風鈴木盛開赤腹松鼠大快朵頤
春神來了！嘉義縣市八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路，兩旁栽種大片黃花風鈴木，前幾年盛開炸裂，形成黃色風暴，吸引賞花人潮及車陣，這幾天高溫炎熱，風鈴木陸續開花，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天經過嘉義縣蒜頭糖廠旁，發現赤腹松鼠覓食黃花風鈴木的花，大快朵頤，吃得津津有味，生態景觀讓人驚喜。
蘇家弘說，松鼠是生態指標，赤腹松鼠是低海拔常見松鼠，背部深棕色、腹部紅色，尾毛蓬鬆，牠們活動上下擺動尾巴，赤腹松鼠適應人工環境，常可在校園及公園等都市環境見到牠們，主要食用植物果實種子、嫩芽及昆蟲。赤腹松鼠大啖黃花風鈴木花朵，渾然忘我，宣告黃花風鈴木花期登場。
林業試驗所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，台灣引進多種風鈴木花色及品種，都是良好觀花植物，風鈴木生長熱帶美洲，光照是最基本開花條件，光照不足就無法開好，日照加降雨，讓風鈴木怒放，水份是影響開花很大因素。
風鈴木初春2至4月開花，若前1年10至12月雨少，日照時數多，當年度1至2月雨水足就能盛開。反觀，只要10至12月雨多，日照不足，就難盛開，中南部通常10至1月雨少，因此1至2月要加強澆灌，平時只要正常供水即可。
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