學者籲資源回收分類管理 避免自燃

嘉市湖子內區段徵收的資源回收暫置場於2018年、去年及前天3次失火，有議員去年發現堆成山，要求盡速清掉，嘉市環保局表示，春節收了224公噸資源垃圾，將委外清運被燒掉的、其餘資收物也先移走；有學者建議，資源垃圾要做好分類，避免油、電池等自燃，分類管理很重要。

環保局表示，該處原定3月1日運回彌陀資源處理場， 許多資收物燒成灰燼，進到焚化廠燃燒沒有意義，將先區分，已燒毀的委外處理，也會與資收垃圾簽約的廠商協議，加速去化資收垃圾，並將加強巡檢及空拍勘查，掌握現場堆放情形。

吳鳳科大消防系主任陳耀漢說，這幾天高溫炎熱，露天堆置的資源垃圾若未做好分類，內部可能含易燃的油、電池、打火機等廢棄物，高溫不易消散，要避免自燃做好分類管理很重要。

立委蔡易餘也質疑，嘉市湖子內的焚化爐將重建，「從小爐變大爐」，也沒和鄰近鄉鎮溝通鄰避問題，刻意忽略擴大焚燒量對於周遭環境影響。環保局指出，新建的綠能永續循環中心完成環評程序，規畫導入廢氣處理新技術，其中粒狀物會是全台最低排放濃度標準，也與嘉縣環保局成立連繫平台，隨時保持溝通。