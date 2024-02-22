雅聞觀光工廠偷跑僅罰15萬 議員諷「划算」

台南市後壁區上茄苳占地3.4公頃的「雅聞湖濱療癒森林」本月初試營運，春節期間吸引數萬人潮，遭檢舉不合法，且緊鄰台1線釀交通大打結；市府表示，稽查確認未辦理工廠登記，開罰15萬元並限期改善。有議員憂心，國際蘭展本周也要在後壁登場，從南或北前來都靠台1線進出，一定要注意交通。警方表示，會解決可能的塞車狀況。

白河警分局表示，接下來蘭展、木棉花節相繼登場，假日南下車潮多，會持續監看路況，與嘉縣水上警分局協同在轄區路段疏導、調控燈號、派員巡邏交管。

議員蔡育輝說，地方上原本期待雅聞湖濱療癒森林能帶動發展，沒想到該處路段塞車嚴重，讓用路人及鄉親苦不堪言，深入了解後發現竟沒有工廠許可登記，缺乏妥善規畫就擅自對外開放，接下來當地還有台灣國際蘭展、白河木棉花節等活動登場，勢必造成影響，希望相關單位能夠「硬起來」。

蔡育輝也嘲諷，雅聞恐怕春節期間進帳數目就相當可觀，15萬罰單太划算，陳情民眾懷疑公司背後有賴清德子弟兵前議長賴美惠和兒子現任市議員李宗翰撐腰。

市議員李宗翰回應否認撐腰，他說，不讓溪北邊緣化，後壁能有新的旅遊景點對地方是好事，歡迎雅聞創造就業機會，認為業者應配合市府要求提出申請文件。

經發局指出，雅聞為丁種建築用地，目前取得使用執照正在辦理工廠登記，通過後還得申請向經濟部評鑑，通過後才能成為觀光工廠，但未經核准工廠登記即開始營運、販售行為，有違反相關法規之嫌，已提醒並勸導，3個月後若未改善，可繼續開罰。

南市府表示，經發局會同工務局、地政局、警察局等前往稽查，發現現場陳列化妝品展售，違反非都市土地使用管制規則，也勸導業者盡速完成號誌設置、畫設停車格，增設停車場。