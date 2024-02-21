東南亞登革熱疫情高於去年同期 境外移入18例、沒鬆懈期

依據疾管署統計，國內今年累計18例登革熱境外移入病例，其中來自馬來西亞、印尼各6例最多，泰國4例、柬埔寨及越南各1例。監測資料提醒，國際登革熱疫情正持續上升，鄰近東南亞多國，登革熱疫情均高於去年同期，台南市登革熱中心提醒，務必加強防蚊措施。

1至3月為登革熱防治衛教宣導期，南市登防中心表示，查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓）陽性容器時，會先協助民眾清除、防治和衛生教育勸導，並給予限期改善；但今年4月1日公告後，民眾如未主動清除積水容器，導致積水處孳生病媒蚊幼蟲，一經查獲，將逕依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰。

南市登革熱防治中心表示，依據疾管署資料，馬來西亞、泰國、柬埔寨、印尼、寮國、新加坡及帛琉等國家，登革熱疫情都高於去年同期。美洲地區目前登革熱疫情也持續，累計報告超過60萬例，以南美洲巴西逾50萬例最多，為去年同期4倍，另，秘魯、阿根廷、巴拉圭等疫情也嚴峻。

台南市登革熱防治中心提醒，我國邊境管制解除，氣溫正值季節交替期間，籲請民眾如前往流行地區或從事戶外活動，務必落實自我防疫保護措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍，確保自身健康。返國入境時，如有疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷和及早通報，以利衛生單位適時採取相關防疫工作。