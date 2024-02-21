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嘉義縣照服員訓練課程開跑 增開13班課程、補助8成費用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣今年照服員訓練課程開始報名，政府補助80%費用，特殊身分還可全額補助。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年照服員訓練課程開始報名，政府補助80%費用，特殊身分還可全額補助。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣人口老化問題嚴重，縣府勞工暨青年發展處開辦照服員訓練課程，去年吸引336人報名參加，其中235人結訓後就開始工作，就業率達70%，今年增開至13班次課程，協助培養長照技能、就業輔導，政府補助80%費用，學員僅需負擔20%，特定身分者享全額補助。

縣長翁章梁表示，嘉義縣高齡人口全台之冠，長照需求大增，開辦照服員訓練課程，鼓勵二度就業、中高齡者、一般失業者投入產業，擴增照顧服務人力，訓練完畢可直接投入社區、醫療機構或長照機構工作，去年共336人參訓，其中235名學員結訓後就開始工作，就業率達70%。

勞青處長陳奕翰表示，每年報名照服員課程的民眾相當踴躍， 今年增開至13班，包含職前班、在職班、實習專班，上課地點位於嘉義縣各鄉鎮，有興趣參訓者可依據自身居住地報名。各訓練單位在課程結束後也會提供就業輔導措施，協助民眾迅速投入就業市場。

勞青處指出，詳細招生簡章已上傳至「台灣就業通」，如有任何問題請洽勞青處青年發展科05-3620123分機8846諮詢；如有其他就業需求，勞青處也與1111人力銀行合作，建置「嘉義縣產業徵才專區」平台，提供嘉義縣不同的工作機會，歡迎求職者多加運用。

嘉義縣今年照服員訓練課程開始報名，政府補助80%費用，特殊身分還可全額補助。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年照服員訓練課程開始報名，政府補助80%費用，特殊身分還可全額補助。圖／嘉義縣政府提供

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