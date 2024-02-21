台南鹽水蜂炮23、24日開炸 來「犁炮」切記這些事

一年一度民俗盛事台南鹽水蜂炮23、24日開炸，今天上午在鹽水武廟舉辦記者會宣傳，台南市長黃偉哲邀請國內外朋友一起來體驗，今年元宵節適逢周末，目前登記的炮城約有267座，有機會上看400座，精彩可期，要來「犁炮」的民眾注意做好防護措施，但武廟因正翻修，這次廟埕前沒有炮城施放，民眾別撲空。

鹽水蜂炮從1992年起改為農曆14、15日2天進行，第1天早上8時鳴炮遶境，神轎下午返回武廟，晚間7點再出發，各路線啟程前，都會在廟埕前點燃大型炮城，吸引民眾「犁炮」以去除厄運，但今年因為武廟屋頂拆除整修，為免蜂炮竄入造成危險，首度改到隔條街的武廟路、文武街口施放。

台南市長黃偉哲、鹽水武廟管理人林益仁、主委翁再進、民政局長姜淋煌、消防局長李明峯上午宣傳蜂炮及注意事項，黃偉哲說，蜂炮是消災祈福的傳統習俗，也代表鹽水人的熱情，呼籲參加民眾要做好安全防護，市府也會布署警消維持交通及急救能量。

鹽水武廟主委翁再進表示，神轎遶境活動於2/23、2/24登場，元宵節當日遶境路線將分成A、B、C、D、E等五條路線，廟方提供QRCode讓民眾以手機掃描，可即時掌握不同路線神轎的位置。