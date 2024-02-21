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台南鹽水蜂炮23、24日開炸 來「犁炮」切記這些事

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南鹽水蜂炮23、24日開炸，今天在鹽水武廟前舉行記者會宣傳。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水蜂炮23、24日開炸，今天在鹽水武廟前舉行記者會宣傳。記者莊曜聰／攝影

一年一度民俗盛事台南鹽水蜂炮23、24日開炸，今天上午在鹽水武廟舉辦記者會宣傳，台南市長黃偉哲邀請國內外朋友一起來體驗，今年元宵節適逢周末，目前登記的炮城約有267座，有機會上看400座，精彩可期，要來「犁炮」的民眾注意做好防護措施，但武廟因正翻修，這次廟埕前沒有炮城施放，民眾別撲空。

鹽水蜂炮從1992年起改為農曆14、15日2天進行，第1天早上8時鳴炮遶境，神轎下午返回武廟，晚間7點再出發，各路線啟程前，都會在廟埕前點燃大型炮城，吸引民眾「犁炮」以去除厄運，但今年因為武廟屋頂拆除整修，為免蜂炮竄入造成危險，首度改到隔條街的武廟路、文武街口施放。

台南市長黃偉哲、鹽水武廟管理人林益仁、主委翁再進、民政局長姜淋煌、消防局長李明峯上午宣傳蜂炮及注意事項，黃偉哲說，蜂炮是消災祈福的傳統習俗，也代表鹽水人的熱情，呼籲參加民眾要做好安全防護，市府也會布署警消維持交通及急救能量。

鹽水武廟主委翁再進表示，神轎遶境活動於2/23、2/24登場，元宵節當日遶境路線將分成A、B、C、D、E等五條路線，廟方提供QRCode讓民眾以手機掃描，可即時掌握不同路線神轎的位置。

消防局長李明峯指出，來訪遊客務必穿戴安全帽、外套、牛仔褲等，並包覆頸部、手腳關節處，體驗犁蜂炮過程中，一定要和炮城保持至少5公尺的安全距離，不要故意近距離「擋蜂」，蜂炮無法順利發射反而會造成悶燒危險。

台南市消防局長李明峯、第一救災救護大隊長陳博文今天巡視蜂炮炮城安全。記者莊曜聰／攝影
台南市消防局長李明峯、第一救災救護大隊長陳博文今天巡視蜂炮炮城安全。記者莊曜聰／攝影
消防人員說明並示範「犁蜂炮」標準穿搭。記者莊曜聰／攝影
消防人員說明並示範「犁蜂炮」標準穿搭。記者莊曜聰／攝影
鹽水武廟目前屋頂拆除整修，為安全起見，廟埕前取消炮城施放，犁炮的民眾可別撲空。記者莊曜聰／攝影
鹽水武廟目前屋頂拆除整修，為安全起見，廟埕前取消炮城施放，犁炮的民眾可別撲空。記者莊曜聰／攝影

元宵節 神轎

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