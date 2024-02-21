影／嘉市資源垃扱場大火引發嘉縣長及立委要追究 黃敏惠發聲了

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聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠。圖／嘉市府提供

嘉義市湖子內環保用地資源回收暫置場，昨晚大火延續5小時，凌晨才控制，濃煙臭氣飄向隔壁嘉縣水上鄉、中埔鄉，引起立委蔡易餘、縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭不滿，要求市府檢討起火原因公開說明。市長黃敏惠說，凌晨零時火勢撲滅，目前為止已經沒有殘火和濃煙。空氣品質持續改善，她會責成環保局和消防局密切監控狀況，並且持續觀察空氣的品質，及時告知民眾。

黃敏惠說，昨天晚上7點湖子內環保用地的資源回收暫置場發生火災，在第一時間消防局還有環保局立即到現場控制火勢，她也指示秘書長陳永豐到現場，「我們同仁非常的盡力在協助」。

凌晨零時火勢撲滅了，目前為止已經沒有殘火和濃煙。空氣的品質也在持續的改善當中，她會再責成環保局和消防局密切監控狀況，並且持續的觀察空氣的品質，及時告知民眾。黃敏惠再一次呼籲市民，「一起落實垃圾源頭的減量，以及做好資源回收的分類，讓我們有一個好的環境，我們一起努力！」

環保局說，環保局配合以怪手開挖消防通道阻隔火源，火勢迅速得到控制，凌晨零時火勢已完成撲滅並持續射水降溫，中午已無殘火， 經監控火場周遭及下風處空氣品質感測器監測數據，粒狀污染物濃度為5~10ug/m3(微克／立方公尺)，已回復正常良好空氣品質。

監控 空氣品質 資源回收

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