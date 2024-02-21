台南88槍案王文宗判刑 蔡筱薇嗆蔡育輝捐雞排錢做公益

台南市學甲88槍擊案判決出爐，民進黨台南市議員蔡筱薇強調，法官判學甲慈濟宮董事長王文宗6個月，光這個事實就足以證明王文宗跟88槍擊案脫離不了關係，相信判決結果將還給台南及民進黨團公道，同時呼籲國民黨議員蔡育輝把賭雞排的錢拿來作公益，消消國民黨之前抹黑台南的業障吧！

蔡育輝回應說，蔡筱薇說地檢署起訴王文宗是幕後主使者，大家都避之唯恐不及，但他認為王文宗不是幕後主使者，表示若判斷錯誤要送500份雞排，後加碼到2千份，若王文宗真的是教唆者不會只判六個月。他公益做很多了，此事和做公益無關，是願賭服輸，蔡筱薇要道歉，不然就要請2000份雞排。

蔡筱薇指出，88槍擊案在2022市長議員選舉期間不斷被國民黨拿來當政治操作工具，如今選舉結束了，判決出爐了，事實也還原到大眾面前，但當初拿這件事來抹黑帶風向的國民黨呢? 拍拍屁股走人，彷彿事不關己的模樣，反正選都選完了，你能奈我何，標準國民黨的作風。

蔡筱薇表示，判決出爐後蔡育輝鳴炮慶祝指稱王文宗不是主謀，好像王跟88槍擊案一點關係都沒有，殊不知王文宗也是被判了六個月，而從判決的這段時間內，蔡育輝根本就把槍擊案跟王文宗連剝兩層皮，表面想替王文宗發聲洗刷罪名，實質上根本就是謀取個人的政治聲量。

蔡筱薇強調，蔡育輝議員曾說若司法單位事後證據顯示王文宗有罪，願意請網友們500份雞排，他曾說過拿槍擊案賭雞排是件很低能的事情，簡直就跟小朋友們吵架沒什麼兩樣，如今王被判刑確定也是事實，她誠心建議蔡育輝應該把賭雞排的錢拿來作公益，消消國民黨之前抹黑台南的業障吧。

蔡育輝回應，88槍擊案涉及學甲慈濟宮董事長王文宗，因王文宗曾任國民黨學甲區黨部主委，民進黨從黨中央到地方全部栽贓陷害王文宗，連電視競選廣告都不斷誣陷，說是國民黨主導88槍擊案，現在台南地院判決出爐，紅龜判十年，槍手孔祥志八年，若王文宗真是教唆者，院方怎會只判六個月，王文宗只是基於鄉親情誼提供身分證讓紅龜在大陸辦微信，請民進黨公開道歉，莫再抹黑。