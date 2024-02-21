陳亭妃與林俊憲同台出席活動 民眾喊「要出來選市長嗎？」

台南市郡南里居民以往活動集會都需到明興、郡南里民聯合活動中心，經地方爭取打造全新里民活動中心。歷經2年工程，今上午盛大舉行落成啟用典禮，除台南市長黃偉哲出席外，被視為2026台南市長熱門人選的立委林俊憲、陳亭妃都到場剪綵祝福，兩人先後致詞完畢後，底下更有民眾大喊「要不要出來選市長？」更增添政治味。

郡南里新活動中心斥資3360萬元興建，分為兩層樓共224坪，一樓作為里民聯誼場地，二樓則設置長照服務據點、里辦公室等空間。今上午隆重舉行落成典禮，台南市長黃偉哲出席時表示「送給郡南里新春賀禮」，任內盼新建超過50個里民活動中心的目標。

活動典禮中，被視為下屆台南市長熱門人選的立委林俊憲、陳亭妃同樣到場參與，兩人禮貌性問候，更坐在彼此旁邊。致詞環節時，林俊憲先上台講畢後，民眾掌聲躁動，但換到陳亭妃致詞完回到座位前，有一兩位民眾在台下大喊「是有沒有要出來選市長啦？」讓典禮氣氛更添政治味。

兩人剪綵後，林俊憲便先離開會場，而陳亭妃持續在會場上與民眾互動。據地方人士透露，郡南里活動中心有爭取到前瞻基礎建設計畫經費，2名委員在背後推不少力。

面對民眾在台下鼓動，外界也不斷解讀兩人同台有較勁意味，陳亭妃表示並未注意到民眾的反應。她說，從擔任議員開始，便和地方里長其實保持很好的關係，基層們可能是認為談得上話，所以比較喜歡和她分享心情。

陳亭妃指出，大家都知道6年前她曾參與台南市長初選，當時連白皮書都擬好了，這6年來的改變也可以再補充進去，包括37區的後援會也沒有刪，深化為家人般。陳強調「這已經不是選與不選的問題」，6年來在各區一直沒有停過，在她的政治概念來說，政治絕對不能是一時的、是長遠性的，不可能當時初選沒過，就不相往來。