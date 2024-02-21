龍年要破殼而出 雲林斗六推限量「蛋蛋龍」造型提燈發送
元宵節將至，雲林縣斗六市公所在太平老街懸掛1.6萬顆燈籠，將於2月23至25日舉辦為期三天的燈海節，除有樂團、街頭藝人表演、市集及手作活動，每天將發送限量「蛋蛋龍」造型提燈。
斗六市公所與18所國中小學生合作，在太平老街周邊懸掛1.6萬顆燈籠，春節前登場，每晚都有許多遊客前來拍照，市公所迎接元宵節，舉辦為期三天燈海節。
活動三天分別邀請Scoil Rince Taiwan台灣愛爾蘭舞團、榴中腰鼓隊表演、雜耍特技、DA-Song阿嘎、Crispy脆樂團、雲林國小熱舞團、芒果醬Mango Jump、救護G樂團、小丑活動、王哲威、蔡羽忻、溫蒂漫步Wendy Wander、肆月&炭烤幸福阿民、歌手「舞思愛」、「王宏恩」及「麋先生MIXER」表演。相關活動請上「斗六市公所」臉書粉絲專頁查詢最新資訊。
斗六市長林聖爵表示，每天都有限量龍年特色小提燈「蛋蛋龍」發送，只要在活動前三天分享活動貼文就可以免費領取，「蛋蛋龍」的設計理念是比喻龍年如蛋蛋龍一樣破殼而出，象徵嶄新的一年擁有可愛圓潤福氣，以往元宵提燈都是用紙張DIY，今年改用PVC充氣的方式來製作，搭配LED燈光，讓民眾不只是夜晚可以使用，平日更可以做為吊飾、玩具等多種用途。
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