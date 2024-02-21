龍年要破殼而出 雲林斗六推限量「蛋蛋龍」造型提燈發送

元宵節將至，雲林縣斗六市公所在太平老街懸掛1.6萬顆燈籠，將於2月23至25日舉辦為期三天的燈海節，除有樂團、街頭藝人表演、市集及手作活動，每天將發送限量「蛋蛋龍」造型提燈。

斗六市公所與18所國中小學生合作，在太平老街周邊懸掛1.6萬顆燈籠，春節前登場，每晚都有許多遊客前來拍照，市公所迎接元宵節，舉辦為期三天燈海節。

活動三天分別邀請Scoil Rince Taiwan台灣愛爾蘭舞團、榴中腰鼓隊表演、雜耍特技、DA-Song阿嘎、Crispy脆樂團、雲林國小熱舞團、芒果醬Mango Jump、救護G樂團、小丑活動、王哲威、蔡羽忻、溫蒂漫步Wendy Wander、肆月&炭烤幸福阿民、歌手「舞思愛」、「王宏恩」及「麋先生MIXER」表演。相關活動請上「斗六市公所」臉書粉絲專頁查詢最新資訊。