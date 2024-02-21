雅聞湖濱療癒森林偷跑罰15萬 台南市議員蔡育輝譏「划算」

台南市後壁區上茄苳占地3.4公頃的「雅聞湖濱療癒森林」2月初試營運，春節期間吸引數萬人潮湧入，園區內停車位不敷使用，讓省道台1線成了停車場、交通大打結，民眾向市議員蔡育輝陳情，蔡育輝指出該處沒有工廠登記、也不是觀光工廠就開放，相關單位應該「好好處理」，南市府也前往聯合稽查，依違反非都市土地使用管制規則裁罰15萬元，並限期改善。

蔡育輝表示，「雅聞湖濱療癒森林」從2018年動工到現在終於開始營運，地方上原本期待能夠帶動發展，沒想到卻是噩夢開始，該處路段塞車嚴重，讓用路人及鄉親苦不堪言，深入了解後，發現竟然沒有工廠許可登記，並非觀光工廠，就開放參觀並販售自家產品，光是春節期間進帳數目就相當可觀，質疑15萬罰單太划算，這樣「真的沒問題嗎？」

蔡育輝說，園區沒有許可、缺乏妥善規劃就擅自對外開放，位於交通要道旁造成瓶頸，接下來當地還有台灣國際蘭展、白河木棉花節等活動登場，勢必造成影響，希望相關單位能夠「硬起來」，要求園區提出交通改善計畫，或者在工廠許可通過前，暫停對外開放。

南市府經發局會同工務局、地政局、警察局、環境保護局、衛生局、消防局、交通局、後壁區公所前往稽查，發現現場陳列化妝品展售，違反非都市土地使用管制規則，將裁處15萬元罰鍰，並勸導業者盡速完成號誌設置、畫設停車格，增設停車場。