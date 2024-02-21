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雅聞湖濱療癒森林偷跑罰15萬 台南市議員蔡育輝譏「划算」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市議員蔡育輝指出，雅聞公司在台南後壁的園區無照營運，影響當地交通，春節期間台1線成了停車場。台南市議員蔡育輝／提供
台南市議員蔡育輝指出，雅聞公司在台南後壁的園區無照營運，影響當地交通，春節期間台1線成了停車場。台南市議員蔡育輝／提供

台南市後壁區上茄苳占地3.4公頃的「雅聞湖濱療癒森林」2月初試營運，春節期間吸引數萬人潮湧入，園區內停車位不敷使用，讓省道台1線成了停車場、交通大打結，民眾向市議員蔡育輝陳情，蔡育輝指出該處沒有工廠登記、也不是觀光工廠就開放，相關單位應該「好好處理」，南市府也前往聯合稽查，依違反非都市土地使用管制規則裁罰15萬元，並限期改善。

蔡育輝表示，「雅聞湖濱療癒森林」從2018年動工到現在終於開始營運，地方上原本期待能夠帶動發展，沒想到卻是噩夢開始，該處路段塞車嚴重，讓用路人及鄉親苦不堪言，深入了解後，發現竟然沒有工廠許可登記，並非觀光工廠，就開放參觀並販售自家產品，光是春節期間進帳數目就相當可觀，質疑15萬罰單太划算，這樣「真的沒問題嗎？」

蔡育輝說，園區沒有許可、缺乏妥善規劃就擅自對外開放，位於交通要道旁造成瓶頸，接下來當地還有台灣國際蘭展、白河木棉花節等活動登場，勢必造成影響，希望相關單位能夠「硬起來」，要求園區提出交通改善計畫，或者在工廠許可通過前，暫停對外開放。

南市府經發局會同工務局、地政局、警察局、環境保護局、衛生局、消防局、交通局、後壁區公所前往稽查，發現現場陳列化妝品展售，違反非都市土地使用管制規則，將裁處15萬元罰鍰，並勸導業者盡速完成號誌設置、畫設停車格，增設停車場。

經發局指出，該處為丁種建築用地，園區目前取得使用執照正在辦理工廠登記，通過後還得申請向經濟部評鑑，通過後才能成為觀光工廠，但目前違規進行販售行為，未經核准工廠登記即開始營運，有違反相關法規之嫌，已提醒並勸導，3個月後若未改善，可繼續開罰。

雅聞公司在台南後壁興建的「雅聞湖濱療癒森林」，占地3.4公頃，2月初試營運，吸引不少遊客造訪。照／取自「雅聞湖濱療癒森林」臉書
雅聞公司在台南後壁興建的「雅聞湖濱療癒森林」，占地3.4公頃，2月初試營運，吸引不少遊客造訪。照／取自「雅聞湖濱療癒森林」臉書
國民黨籍台南市議員蔡育輝今天舉行記者會，指雅聞公司在台南後壁的園區無照營運，還影響當地交通。記者莊曜聰／攝影
國民黨籍台南市議員蔡育輝今天舉行記者會，指雅聞公司在台南後壁的園區無照營運，還影響當地交通。記者莊曜聰／攝影
台南市政府相關單位前往「雅聞湖濱療癒森林」稽查，依違反非都市土地使用管制規則，開罰15萬元並限期改善。照／台南市政府提供
台南市政府相關單位前往「雅聞湖濱療癒森林」稽查，依違反非都市土地使用管制規則，開罰15萬元並限期改善。照／台南市政府提供

停車場 觀光工廠

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