甘藷減產雲林產地價飆破零頭 3月2日文化節地瓜餐呷免驚

雲林縣水林鄉是國內甘藷重要產區之一，不過此次產期受颱風影響約延後1個月，本期產量約減7%，因市場供需旺盛，產地價連帶上揚至每台斤約18元，創近十年來新高；鄉公所為行銷地產甘藷舉辦蕃薯文化節，重頭戲千人焢窯樂限量500組名額雖已秒殺，3月2日當日仍有免費試吃等系列活動開放民眾參加。

國內甘藷產地主要分布在彰化、雲林及台南等地，其中雲林縣種植總面積達1600公頃，產量占全國2成、約8萬5182公噸，品種以台農57號為主。

水林鄉公所農經課長李建諺表示，產地甘藷去年10月生長期受小犬颱風影響減產7%，以致產地價突破近十年來每台斤約7、8元的「零頭價」，首度上升至每台斤18元，因甘藷為經濟作物，是民眾日常所需的大宗食材，市場供需暢旺，本期才會因減產而使價格出現明顯波動。

水林鄉被外界譽為「蕃薯原鄉」，公所連續22年舉辦蕃薯文化節，已成為當地年度活動，為讓民眾玩得盡興，近3年移地至北港滯洪池對面場地舉行，包括面積廣達9公頃的千人焢甘藷活動，還有地瓜食農體驗、免費折汽球、抽獎等，現場供應超過100公斤烤蕃薯及千份炸地瓜免費試吃。

為提升甘藷產業發展，李建諺指出，公所目前在南興、灣西2處成立甘藷專區，並強化整合行銷、建立產地標章機制等，持續打響水林蕃薯品牌，開拓新商機。

農業處長魏勝德表示，甘藷富含高纖維、維生素A、C、E等營養素，及鈣、鉀、鎂等礦物質，對於保持腸道健康、提升免疫力等均有助益，鼓勵國人日常多食用。