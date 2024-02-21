台南藏金閣迎春拍賣日有好康 元宵猜燈謎拿金幣

台南市環保局藏金閣1館2月24日迎春拍賣日適逢元宵，除安排二手家具及腳踏車拍賣、知足藏樂免廢市集，更安排了元宵猜謎換活動金幣攤位，歡迎市民、親子前往挖寶同樂。

環保局表示，拍賣日活動上午8點登場，此次主打的真皮單人沙發，可自行調整坐或躺，保存完整；另一組實木單人床也是熱門商品，家庭自用或提供租客都相當適合，現場也有多輛品牌二手腳踏車，價格實惠，歡迎民眾競標。

深受市民喜愛的「二手免廢市集」，從今年2月至明年3月共分5季辦理，每月均搭配不同SDGs主題及遊戲攤位，24日當日的「我繪SDGs」攤位，民眾自備可回收資源如廢紙、廢木材等，只要畫出當季SDGs宣導主題示意圖即可獲得金幣，完成所有闖關還可獲得當季SDGs木雕小卡，集滿5張小卡並發揮創意設計，還能參加明年4月的舉辦「藏金環保SDGs成果展示」活動。

市長黃偉哲感謝慈濟基金會志工熱心合辦免廢市集，讓5160件二手物品再獲新生，今年持續合作推出市集2.0，於拍賣日搭配台南市永續發展目標「環境永續」設計主題遊戲，讓民眾輕鬆了解淨零永續，寓教於樂。

環保局長許仁澤指出，2月拍賣日適逢元宵節，為提升節慶氛圍，廣場特別設置「藏金元宵猜謎」活動攤位及其它有趣攤位，完成猜謎民眾亦可獲得活動專屬金幣，可至二手市集換取需要的物品，而攤主獲得金幣，活動結束可兌換實用宣導品；另外當天參加二手市集攤主就送3公升洗衣精(需自備空瓶)，只限當日現場兌換。