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破壞野生動物生態與棲地加淹水 環委：台南綠能產業園區不應開發

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
森林城市協會及甜心有機農牧場負責人徐紫珊今至環境部門口抗議台南綠能產業園區開發案。記者胡瑞玲／攝影
森林城市協會及甜心有機農牧場負責人徐紫珊今至環境部門口抗議台南綠能產業園區開發案。記者胡瑞玲／攝影

為推動綠能產業發展，台南市政府欲推動「台南市綠能產業園區」計畫，但本案從去年4月開始審議，歷經環評委員更替，但2屆環委均對園區開發有保留，對移除園區內森林有疑慮且覺得可惜，另基地位於淹水潛勢區須再評估。環委今天進行第4次審查，認為本案不應開發，開發單位得另提替代方案送審。

環境部今天召開台南綠能產業園區環評專案小組第4次初審，開發單位台南市政府說明，本案開發範圍為64.64公頃，基地多屬台糖土地、周邊為農業及工業使用，計畫範圍北為台86線快速道路、南為港尾溝溪疏洪道、西臨仁德區域性垃圾衛生掩埋場、東臨法務部矯正署台南看守所及甜心牧場。

環境部今天召開台南綠能產業園區環評專案小組第4次初審。圖／截至環評書件
環境部今天召開台南綠能產業園區環評專案小組第4次初審。圖／截至環評書件

台南市政府表示，針對前3次初審環委對於植栽移補植及淹水潛勢區的意見做修正，區內環保林園及平地造林的喬木原地保留約3.06公頃，既有喬木有1萬8707株，區內保留移植及近地移植1萬452株、區外移植8255株，園區內留設塊狀綠地約2公頃，設立生態保育區。

評估基地需求滯洪量體為33萬4803立方公尺，第1期設計滯洪量體為34萬5069立方公尺，已大於需求量體；園區所生產的事業汙水，藉由規畫環保設施用地設置汙水處理設施，沿基地北側的86快速道路延伸約3公里後放流至三爺宮溪。

甜心有機農牧場負責人徐紫珊批評，園區選址基地旁就是廢棄的垃圾山，若能在既有垃圾山或其他台糖農地興建園區，就不用破壞森林，且園區緊鄰有機農場，若發生土染及水源汙染問題，有機驗證立即被撤銷，她將立即失去有機農業促進法的保障，並失去台糖土地租約。

森林城市協會理事長莊傑任指出，開發單位稱園區選址所在地的森林，當初是環保營林與生態景觀造林目的，但環評書中清楚指出當初造林是領取台糖環保林園大道計畫、農委會（現為農業部）輔助平地景觀造林及綠美化計畫的補助項目，「台糖做完環保業績後，轉頭就要破壞森林」，如今上網公告的環評簡報稱此為經濟造林，更在環說書上造假稱森林區為草生地，公然欺騙環委。

環委表示，這已是第4次審查，但對於滯洪量體、汙染物排放仍有疑慮，並認為若當地民眾有提出基地選址有取代地，開發單位應納入意見，開發單位雖規畫生態保育區，但生態不會因此就全部遷移到該處，「蠻希望重新考慮基地選址」，另有機農業與工業區開發常有距離過近情況，未來也應多思考、避免。

另外，開發單位有計算園區環保林園、平地造林在開發前的碳匯，卻沒計算開發後還剩多少碳儲存量，應說明清楚；環委表示，許多民眾針對本案連署反對開發，台南市政府應表態及回應問題。

台南市政府回覆，淹水潛勢區部分，是依經濟部水利署第3代淹水潛勢圖去規畫，計算出的數據顯示淹水體積小於目前規畫淹水補償量體，用25年且於極端氣候之下，園區內的滯洪池量體安全係數仍遠高於出流管制係數；但環委批評，水利署淹水的定義為50公分以上，但一個農地的凹地很少超過50公分，市府回應避重就輕，按照現有規畫，滯洪池量體完全不夠。

空汙部分，台南市政府表示，汙染量會再精算，未來通過核定的排放量後，會總量管制且要求園區內每家廠商的排放量，並承諾未來會成立查核小組定期稽查園區廠商的汙染排放量；另針對民眾建議基地選址應改在垃圾場，由於垃圾場還在使用中，且評估後基地也不適合作為園區開發。

閉門會議中，環委認為，台南市明明有其他空地卻硬要在林地開發，破壞野生動物的生態與棲地活動，以及滯洪量體不夠有淹水問題等因素，認為本案不宜開發應駁回，但也有環委建議是否再召開第5次初審或進入二階環評，經討論後，認為基地現況大片完整林地維持良好、生態豐富，若開發會改變基地現況土地使用性質及蓄水能力，認為本案不應開發，開發單位得另提替代方案送審。

甜心有機農牧場負責人徐紫珊表示，園區緊鄰有機農場，若發生土染及水源汙染問題，有機驗證立即被撤銷。記者胡瑞玲／攝影
甜心有機農牧場負責人徐紫珊表示，園區緊鄰有機農場，若發生土染及水源汙染問題，有機驗證立即被撤銷。記者胡瑞玲／攝影

台南 淹水 滯洪池 環評 生態保育 綠能

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