破壞野生動物生態與棲地加淹水 環委：台南綠能產業園區不應開發

為推動綠能產業發展，台南市政府欲推動「台南市綠能產業園區」計畫，但本案從去年4月開始審議，歷經環評委員更替，但2屆環委均對園區開發有保留，對移除園區內森林有疑慮且覺得可惜，另基地位於淹水潛勢區須再評估。環委今天進行第4次審查，認為本案不應開發，開發單位得另提替代方案送審。

環境部今天召開台南綠能產業園區環評專案小組第4次初審，開發單位台南市政府說明，本案開發範圍為64.64公頃，基地多屬台糖土地、周邊為農業及工業使用，計畫範圍北為台86線快速道路、南為港尾溝溪疏洪道、西臨仁德區域性垃圾衛生掩埋場、東臨法務部矯正署台南看守所及甜心牧場。

環境部今天召開台南綠能產業園區環評專案小組第4次初審。圖／截至環評書件

台南市政府表示，針對前3次初審環委對於植栽移補植及淹水潛勢區的意見做修正，區內環保林園及平地造林的喬木原地保留約3.06公頃，既有喬木有1萬8707株，區內保留移植及近地移植1萬452株、區外移植8255株，園區內留設塊狀綠地約2公頃，設立生態保育區。

評估基地需求滯洪量體為33萬4803立方公尺，第1期設計滯洪量體為34萬5069立方公尺，已大於需求量體；園區所生產的事業汙水，藉由規畫環保設施用地設置汙水處理設施，沿基地北側的86快速道路延伸約3公里後放流至三爺宮溪。

甜心有機農牧場負責人徐紫珊批評，園區選址基地旁就是廢棄的垃圾山，若能在既有垃圾山或其他台糖農地興建園區，就不用破壞森林，且園區緊鄰有機農場，若發生土染及水源汙染問題，有機驗證立即被撤銷，她將立即失去有機農業促進法的保障，並失去台糖土地租約。

森林城市協會理事長莊傑任指出，開發單位稱園區選址所在地的森林，當初是環保營林與生態景觀造林目的，但環評書中清楚指出當初造林是領取台糖環保林園大道計畫、農委會（現為農業部）輔助平地景觀造林及綠美化計畫的補助項目，「台糖做完環保業績後，轉頭就要破壞森林」，如今上網公告的環評簡報稱此為經濟造林，更在環說書上造假稱森林區為草生地，公然欺騙環委。

環委表示，這已是第4次審查，但對於滯洪量體、汙染物排放仍有疑慮，並認為若當地民眾有提出基地選址有取代地，開發單位應納入意見，開發單位雖規畫生態保育區，但生態不會因此就全部遷移到該處，「蠻希望重新考慮基地選址」，另有機農業與工業區開發常有距離過近情況，未來也應多思考、避免。

另外，開發單位有計算園區環保林園、平地造林在開發前的碳匯，卻沒計算開發後還剩多少碳儲存量，應說明清楚；環委表示，許多民眾針對本案連署反對開發，台南市政府應表態及回應問題。

台南市政府回覆，淹水潛勢區部分，是依經濟部水利署第3代淹水潛勢圖去規畫，計算出的數據顯示淹水體積小於目前規畫淹水補償量體，用25年且於極端氣候之下，園區內的滯洪池量體安全係數仍遠高於出流管制係數；但環委批評，水利署淹水的定義為50公分以上，但一個農地的凹地很少超過50公分，市府回應避重就輕，按照現有規畫，滯洪池量體完全不夠。

空汙部分，台南市政府表示，汙染量會再精算，未來通過核定的排放量後，會總量管制且要求園區內每家廠商的排放量，並承諾未來會成立查核小組定期稽查園區廠商的汙染排放量；另針對民眾建議基地選址應改在垃圾場，由於垃圾場還在使用中，且評估後基地也不適合作為園區開發。

閉門會議中，環委認為，台南市明明有其他空地卻硬要在林地開發，破壞野生動物的生態與棲地活動，以及滯洪量體不夠有淹水問題等因素，認為本案不宜開發應駁回，但也有環委建議是否再召開第5次初審或進入二階環評，經討論後，認為基地現況大片完整林地維持良好、生態豐富，若開發會改變基地現況土地使用性質及蓄水能力，認為本案不應開發，開發單位得另提替代方案送審。