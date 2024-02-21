元宵台灣燈會、鹽水蜂炮等4大活動齊發 南市啟動最大疏運計畫

本周末24日為元宵節，台灣燈會高鐵燈區、鹽水蜂炮、台灣國際蘭展與世界蘭花會議，及鹿耳門煙火等4大活動同時登場，預估逾百萬遊客湧入，台南市政府啟動史上最大的交通疏運，交通局長王銘德呼籲民眾多使用公共運輸，尤其是高鐵燈區，搭乘雙鐵（高鐵或台鐵沙崙線）都最方便。

台南市元宵節四大活動齊發，逾估湧入百萬以上遊客，交通局長王銘德說明交通疏運計畫。記者吳淑玲／攝影

台灣燈會持續到3月10日，若要「一日雙燈區」往來高鐵燈區和安平燈區，可多利用接駁車，搭到台南火車站，有綠線接駁車到安平燈區。

市府交通局偕同農業局、民政局召開元宵節交通疏運記者會，元宵節當天有4大活動同時登場，今年加上台灣燈會比起往年遊客人數更多，堪稱史上最大的交通疏運計畫，目前預估高鐵燈區會湧25萬人次，安平燈區也有20萬人次，鹽水蜂炮約50萬人次，土城正統聖母廟高空煙火及蜂炮約50萬人次；加上台灣國際蘭展有後壁園區及大台南會展中心2處展場等。

王銘德表示，到達高鐵燈區最方便的方式為搭高鐵或台鐵沙崙線抵達高鐵台南站及台鐵沙崙站，或是搭乘H31市府快線、62平實快線抵達高鐵燈區轉運站，只要步行5分鐘即可抵達燈區。高鐵及台鐵均有增班。

高鐵燈區展燈期間，武當路(站區南路至歸仁12路南下車道)、歸仁12路(高鐵1路至武當路雙向，及武當路至歸仁大道東向車道)、歸仁18路全段、大武路2段(中正南路2段至歸仁大道西向車道)及高鐵1路(高鐵大道至大武路2段雙向)等路段，實施道路封閉管制，作為行人徒步區及接駁車專用車道。

歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路(僅限假日)等部分路段則封閉作為機車臨時停車場，約有1萬0411席機車格位。

開車可透過台86、台28、台39、台19甲、歸仁13路等替代道路，將車輛停放在高發2路底的26公頃汽車臨時停車場，該停車場可提供200席大型車格位、5692席小汽車格位；假日（周五、周六、周日）新增萬國通路觀光工廠停車空間725席小汽車格位，並增開紫線免費接駁車。

鹽水蜂炮估吸引50萬人次參加，今年援例於周邊道路實施交通管制，建議民眾多利用公共運輸，元宵節棕幹線自晚上7點起有加班車，往新營末班車到凌晨1點05分；新營太子宮往返忠孝南太路口也有夜間加班車，請民眾注意搭車時間。

安南區土城正統鹿耳門聖母廟迎春牛暨煙火施放活動，從24日上午8點起，台江大道(城北路至青砂街)及安中路6段(城北路至城安路)、城安路(城北路至青砂街)禁止車輛進入，管制時間約至晚上12點。安明路與安中路6段路口，自下午5點起汽車憑通行證才能進入。

台灣燈會高鐵燈區假日管制。圖／交通局提供