看過來！正統鹿耳門聖母廟煙火秀 這時間起實施周邊道路交管

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟2月24日晚間，舉辦「2024年迎春牛及高空施放煙火秀」等民俗文化活動，預計將吸引大批觀賞人潮。市警三分局動員警、民力390餘人，當天下午5點起陸續於周邊各路口實施交通疏導，下午5點30分開始全面管制汽車進入土城聖母廟廣場。警方呼籲民眾注意行車動線，並配合警方管制疏導作為，以利車流順暢。

這次活動因適逢周末假日，警方預計前往土城聖母廟參拜及觀賞活動民眾可能超過10萬人，活動期間聖母廟前安中路6段由城西街至城安路段，及城安路由城北路至青砂街路段，將劃設為行人徒步區，管制汽、機車進入。

警方說，屆時周邊安明路、台江大道、安中路及公學路等路段易有壅塞情形，建議民眾入場時，安明路段車輛請由台江大道或公學路進入聖母廟第1、2停車場(持通行證者可由安中路或安清路進入)，另安明路4段1275巷、城北路736巷、234巷及138巷等管制汽車只出不進。安明路段、台江大道6段、城北路段、青砂街路段、城南路段、安清路段及安中路段，可緊靠路邊停車(嚴禁並排停車)，惟路口10公尺內禁止停車，警方將派員加強巡邏，民眾違規停車者將予以拖吊。

市警三分局說，行駛安明路(台17線)無需進入聖母廟之民眾，建議改道行駛，避免受困於車陣中，替代道路如下：南下車輛：安明路4段(國姓橋南側)→左轉台江大道5段→右轉北汕尾三路→左轉回安明路3段→直行續往觀海橋方向往市區行駛。北上車輛：安明路3段→右轉北汕尾三路→左轉台江大道3段→右轉安明路4段→直行上國姓橋，續往七股方向行駛。