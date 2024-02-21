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候車站結合果菜市場 盼帶動左鎮觀光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府在左鎮果菜市場前方興建大型候車站，昨天啟用。圖／台南市交通局提供
台南市政府在左鎮果菜市場前方興建大型候車站，昨天啟用。圖／台南市交通局提供

台南市政府耗資500萬元在芒果重要市集的左鎮果菜市場前興建大型特色候車站，昨天啟用，整合公車、小黃公車，也結合在地創生、農產、觀光功能，但左鎮區是全市人口最少、老化最嚴重的行政區，有返鄉青年說，希望不要只給偏鄉「1座硬體」就認為能帶動發展，地方更缺的是整合及行銷，盼透過農民市集等吸引觀光客，活化地方經濟。台南農產運銷公司表示，將納入評估。

左鎮區長余基吉說，左鎮果菜市場原本熱鬧程度不輸給玉井果菜市場，因台20省道外環道開闢後沒落，公車沒有繞外環道而是行駛左鎮市區道路，但以往台南、新化往來玉井也都只是「路過」，希望特色候車站啟用後，增加遊客停留；目前除有左鎮化石園區、二寮日出外，也積極重振草山月世界觀光中。

市府公共運輸處長吳俁之表示，左鎮候車站可轉乘綠幹線至玉井、台南市區，也可搭乘綠支線往南化、甲仙，另也有往二寮、草山、南化、澄山等地的小黃公車。

交通局長王銘德說，市長黃偉哲重視山區的交通發展，歷年在左鎮推動幹支線公車、小黃公車、智慧站牌等，此次大型候車站結合太陽能光電板打造大面積頂篷，可遮風避雨，也將動線串聯至果菜市場內，提供旅客候車及選購在地農特產品。

但左鎮返鄉青年賴政達指出，政府常以為興建硬體就對偏鄉發展有幫助，重要的是要能結合在地產業及整合行銷。

賴政達說，左鎮果菜市場平日只有老農3、4個攤位，若能每月舉辦特色市集，讓在地農產行銷出去，也吸引遊客來到左鎮。

市議員余柷青說，若無法每月舉辦活動，至少配合水果產季或節慶連假等辦活動。

台南市農產運銷公司總經理楊宏義說， 山區目前以玉井果菜市場為集散地，左鎮果菜市場若要舉辦市集，需要能夠吸引人潮，會與地方討論後請專業團隊評估。

偏鄉 公車 台南

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