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嘉義車站西側推都更 市府啟動家戶拜訪

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
配合嘉義市鐵路高架化，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭做都市更新及危老重建計畫，將加速回收意願調查問卷。圖／嘉市府提供
配合嘉義市鐵路高架化，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭做都市更新及危老重建計畫，將加速回收意願調查問卷。圖／嘉市府提供

嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動蛋黃區嘉義車站西側第1期都市更新及危老重建計畫，包括小澎湖、小副瀨、北港車頭地區，都更採自主更新，市府意願調查問卷原定去年底完成，目前僅回收1成多。市府指出，展開家戶拜訪來提升回收率，盼1300多名所有權人積極參與，才能評估出優先啟動的區域。

市府都發處解釋，回收10%多問卷中，有意願約占76.29%，意者以小澎湖居民較多，不過依都更規定，自主都更的所有居民同意比例須達80%、危老重建居民要全部同意，待確認哪個區域的意願較高後，正式針對該區調查所有權人是否同意。

都發處分析，問卷回收不如預期，因有許多居民為老人不會填問卷，或者戶籍人口不住該處。

春節後，啟動家戶拜訪、分區辦小型座談會加速意見溝通整合，並同步啟動道路等公共設施規畫。至於部分居民要求市府協助搬遷到未來興建完工的社會住宅，市府表示，入住社宅有資格限制，報請內政部住都中心協助。

第1期都更範圍含北興陸橋以南、嘉雄陸橋以北，博愛路2段以東，西以車站專用區為界，面積約19公頃，包括大部分後驛里及部分慶安里、福全里。都發處認為，會挑選其中有意願、有急迫性地方優先都更，甚至300、500坪面積就可來做。

嘉義 澎湖 都更

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