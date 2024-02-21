嘉縣端野菜料理促觀光 專書「蒹嘉嚐嚐」發表

嘉義縣觀光學院推廣在地特色野菜，開辦「野食力」野菜料理課程，遴選出「嘉有星店」標竿業者，也出版野菜專書「蒹嘉嚐嚐」，介紹多道名廚私房野菜料理；縣長翁章梁昨天參加成果發表會，表示希望大家一起創造嘉義觀光特色，並宣布今年再補助10間旅宿業者轉型，最高可申請25萬元來提升環境。

「蒹嘉嚐嚐」介紹鄒族人稱「生命豆」的鵲豆、卑南族祭典重要野菜台灣荖藤，描寫台灣早期漢人、原住民的野菜文化，也介紹俗稱「豬母奶」的馬齒莧、大林一帶特有的台灣土薄荷等食材，創造27道別具特色的野菜食譜。

嘉義縣觀光學院舉辦「嘉有星店」遴選標竿業者，去年選出船仔頭天賞居、良農食品、茗園茶葉民宿、Cipullo’s義式廚房、阿漢的家民宿5間業者；成果發表會上，廚師黃景龍與3名廚師現場展示10道野菜創新料理，翁章梁試吃稱讚「非常好吃」。

翁章梁說，消費者喜新厭舊，縣府提供平台及資源，輔導民宿更新、改變業者思維，未來帶領觀光業者成長是重要目標。

嘉縣文觀局指出，2019年起共輔導32間旅宿轉型，今年提高補助金額至25萬元，預計補助10間業者轉型，鼓勵打造親子友善主題，建置親子廁所等設施，也與iRent簽署合作備忘錄，在旅宿櫃台放嘉縣專屬租車優惠。