鹿耳門聖母廟慶元宵 搶春牛賞焰火

台南安南區土城正統鹿耳門聖母廟的「花火迎春」活動，元宵節將是最高潮，安排高空焰火，還有炸蜂炮、搶春年，預估將吸引50萬人潮，市長黃偉哲昨天點燃迷你蜂炮城，祈求活動順利圓滿。廟方指出，今年焰火主題是「媽祖賜福龍保佑」，有數萬發焰火、12門蜂炮連續炸2小時，當天周邊道路也會交管。

鹿耳門聖母廟主委王增榮說，焰火施放將有媽祖意象圖案、360度環廟焰火、3座巨型風火輪，101等級特效，震撼絕對永生難忘，且今年度甲辰年春牛的特色是「萬人糊春牛」，全程在聖母廟內糊製，春牛皮厚度比過去厚3倍，相對難搶，籲想搶春牛者務必小心安全。

廟方昨辦點燃迷你蜂炮城的祈求慶典活動，黃偉哲與王增榮點燃迷你蜂炮城後摸春年，接著走平安橋，然後到月老祈福牆拆下數百單身男女寫下的祈福卡火化，祈祝月老庇佑下順利達成願望。

廟方表示，24日早上9點在東門城舉行迎春禮、下午2點在聖母廟埕舉行藝陣大匯演，晚間6點迓春牛大遊行、晚上8點鞭春贊、搶春牛，預計於8點半前啟燈啟炮；焰火施放分為第1階段「啟炮儀式環廟煙火」，上萬發煙火圍繞廟，第2階段施放六門蜂炮、第3階段施放「月老主題」高空音樂焰火，第4階段六門蜂炮後，最後則以「巨型高空花火大秀」畫下完美句點，花火加上蜂炮共約2小時。

廟方指出，活動當天機車無管制，汽車從下午5點起管制，管制路段包括有安明路與安中路六段交叉口，須憑通行證進入，小巷子不開放進入。