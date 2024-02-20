影／台灣燈會主燈測試順利 擅闖拍照「亂象」市府說話了

2024台灣燈會高鐵燈區即將在24日元宵節登場，市長黃偉哲率市府團隊今天傍晚再度前往高鐵燈區視察整備狀況，交通部觀光署長周永暉及副署長周廷彰參與，現場數次測試主燈、視察數個燈區，務求盡善盡美。

黃偉哲表示，高鐵燈區在元宵節當天開燈後，勢必帶來大量的賞燈人潮，各單位務必加強宣導乘車接駁、周邊停車場、交通管制等交通措施。另外，也要強化場地環境清潔整理、賞燈動線、燈區作品維護、環境安全及服務設施等，以確保遊客絕佳賞燈品質。

黃偉哲強調，活動首重安全，呼籲參觀民眾提前了解燈區內的交管措施、聽從交管引導人員的指揮，賞燈民眾可善加利用公共運具，如開車或騎車前往，出發前務必至「2024台灣燈會在台南」活動官網，查詢燈區周邊行駛、管制路線以及停車空間即時查詢等資訊。

交通局表示，高鐵燈區的交通接駁便利，搭雙鐵皆可抵達，出站後步行5分鐘，可抵達會場，高鐵公司及台鐵也因應燈會加開班次。

燈會期間將提供「H31市府快線」及「R62平時快線」等兩條免費接駁車，周一到周四服務時間為下午1點至晚上12點，周五到周日及國定假日服務時間上午9點開始，尖峰班距為2至5分鐘，離峰班距為10至20分鐘，周五至周日及國定假日再增開一條H7紫線（萬國通路停車場線），下午4點至晚上12點。