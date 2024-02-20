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嘉博館慶元宵「蕭萬長人物特展」系列活動首登場 聽演講吃湯圓

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」正在嘉義市立博物館（簡稱嘉博館）展出，系列活動講座周六元宵節下午2點首登場。圖／嘉市府提供
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」正在嘉義市立博物館（簡稱嘉博館）展出，系列活動講座周六元宵節下午2點首登場。圖／嘉市府提供

「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」正在嘉義市立博物館（簡稱嘉博館）展出，系列活動講座周六元宵節下午2點首登場，邀請曾近身訪談蕭萬長的聯合報顧問沈珮君，以資深媒體人視角與觀點，帶領大家認識這位政壇的另類型男。

沈珮君說，不知何時開始，政治圈像影視圈，也流行「人設」，4、50年以前，政治人物不必人設，不必辦演唱會，不必蹭網紅，只要好好做事，「微笑老蕭」就是這樣。自1980到2010年，台灣人民對蕭萬長熟悉到近乎沒有新鮮感，他永遠只有一號表情，但多數人不知道招牌微笑之後， 背負著龐大壓力和工作。

慶祝元宵節，講座活動送大家一碗嘉義在地店家湯圓，讓大家不用排隊就可以吃到應景在地美食。蕭萬長人物特展講座：台灣政壇的另類型男，報名連結https://pse.is/5kxfqf；地點：嘉市立博物館一樓簡報室，活動事先報名全程參與獲贈湯圓（數量有限，贈完為止），講座免費參加，入館需依規定購買門票（嘉市民免費入場）。

「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，搭配互動式體驗，呈現嘉義人、嘉義事、嘉義精神，傳承教育種子，讓不同年齡層都能認識堪稱教科書等級的臺灣政壇典範，展期至5月19日。歡迎民眾參觀，了解蕭萬長人物特質、學識與專業養成，以及對國家與社會、家鄉關懷付出。

「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」正在嘉義市立博物館（簡稱嘉博館）展出，系列活動講座周六元宵節下午2點首登場。圖／嘉市府提供
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」正在嘉義市立博物館（簡稱嘉博館）展出，系列活動講座周六元宵節下午2點首登場。圖／嘉市府提供
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」正在嘉義市立博物館（簡稱嘉博館）展出，系列活動講座周六元宵節下午2點首登場。圖／嘉市府提供
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」正在嘉義市立博物館（簡稱嘉博館）展出，系列活動講座周六元宵節下午2點首登場。圖／嘉市府提供
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」正在嘉義市立博物館（簡稱嘉博館）展出，系列活動講座周六元宵節下午2點首登場。圖／嘉市府提供
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」正在嘉義市立博物館（簡稱嘉博館）展出，系列活動講座周六元宵節下午2點首登場。圖／嘉市府提供

元宵節 嘉義 蕭萬長

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