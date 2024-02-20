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嘉義縣野菜一級棒 彙整專書《蒹嘉嚐嚐》大推27道食譜

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，今天成果發表展示多道野菜創新特色料理。記者黃于凡／攝影
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，今天成果發表展示多道野菜創新特色料理。記者黃于凡／攝影

嘉義縣觀光學院推廣在地特色野菜，開辦「野食力」野菜料理課程，遴選「嘉有星店」標竿業者，也出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，嘉義縣長翁章梁今天參加成果發表會，與iRent共享汽車業者簽署合作備忘錄，並宣布今年再補助10間旅宿業者轉型，最高可申請25萬元提升環境。

嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，書中介紹鄒族人稱生命豆的「鵲豆」、卑南族祭典重要野菜「台灣荖藤」，描寫台灣早期漢人、原住民的野菜文化，也介紹俗稱豬母奶的「馬齒莧」、大林一帶特有的台灣土薄荷等食材，創造27道別具特色的野菜食譜。

嘉義縣觀光學院也舉辦「嘉有星店」遴選標竿業者，去年選出船仔頭天賞居、良農食品、茗園茶葉民宿、Cipullo’s義式廚房、阿漢的家民宿等5間業者，廚師黃景龍今天與3名廚師現場展示10道野菜創新料理，標竿業者也呈現入菜成果，翁章梁試吃創新料理，稱讚非常好吃。

縣府文觀局指出，大阿里山區觀光年產值破億元，老字號店家打出響亮名聲，2019年起共輔導32間旅宿轉型，今年提高補助金額至25萬元，預計補助10間業者轉型，鼓勵打造親子友善主題，建置親子廁所等設施，也與iRent簽署三方合作備忘錄，可在櫃台領取嘉義縣專屬租車優惠。

翁章梁說，觀光是非常競爭的產業，消費者喜新厭舊，觀光業者需求新求變，縣府提供平台及資源，輔導民宿更新、改變業者思維，今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，讓業者有更多料理方式參考，未來帶領觀光業者成長是重要目標，希望大家一起創造嘉義觀光特色。

嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，廚師黃景龍（右）改良製作野菜料理。記者黃于凡／攝影
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，廚師黃景龍（右）改良製作野菜料理。記者黃于凡／攝影
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，今天成果發表展示多道野菜創新特色料理。記者黃于凡／攝影
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，今天成果發表展示多道野菜創新特色料理。記者黃于凡／攝影
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，並遴選5間「嘉有星店」標竿業者。記者黃于凡／攝影
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，並遴選5間「嘉有星店」標竿業者。記者黃于凡／攝影
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，縣長翁章梁（右）今在書上簽名與作家魚夫（左）合影。記者黃于凡／攝影
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，縣長翁章梁（右）今在書上簽名與作家魚夫（左）合影。記者黃于凡／攝影
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，並遴選5間「嘉有星店」標竿業者。記者黃于凡／攝影
嘉義縣觀光學院今年出版野菜專書《蒹嘉嚐嚐》，並遴選5間「嘉有星店」標竿業者。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁 食材

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