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雲林斗南親子終於盼到了！這2處橋下空間變成大公園 暑假亮相

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮僑真陸橋下空間近期將進行環境改善工程，今年暑假完工後呈現全縣首座籠式攀爬遊具的橋型公園。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮僑真陸橋下空間近期將進行環境改善工程，今年暑假完工後呈現全縣首座籠式攀爬遊具的橋型公園。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮缺乏大型遊憩空間，陸橋下空間因公共設施少、使用率低而長期閒置，地方憂成治安死角，鎮公所向縣府陳情，獲補助1300萬元環境改善工程經費活化舊社僑真陸橋下空間，另公所為此也盤整台78線東西快道橋下空間，2處將分別建置籠式攀爬垂直遊戲設施及球場、溜冰場等，均預計在今年暑假完工。

縣議員蔡東富表示，斗六市有指標性的大型公園膨鼠公園，假日有許多親子前往遊憩，相對斗南鎮缺少大型活動場域，他多次與鎮長沈暉勛及民意代表等人至僑真陸橋下會勘，發現該處具不怕陽光及風雨等優勢，經與縣府副總顧問黃博舉向縣府爭取，獲1300萬元闢設風雨遊樂場。

沈暉勛表示，該工程包括改造既有陸橋，於橋墩立面引入潮流藝術裝置，以水果樓行主題呈現獨特視覺氛圍，並照亮夜間橋下空間，也融入遊戲場域，引進籠式攀爬遊具、共融式綜合遊具等，並在周邊設置休憩座椅及護欄加強安全性和休閒性，未來和舊社綠廊公園串接延伸活動場域。

另，台78線東西向快速道路斗南西伯里、埤麻里至新崙里路段的橋下空間，也是民眾反映改善的熱點，沈暉勛表示，公所已完成現勘，將自籌520萬元建置風雨球場及溜冰場。

舊社僑真陸橋、台78線斗南段2處橋下空間將於近期發包後開工，預計8月完工啟用；斗南張姓鎮民樂得表示，一次同時有2處完整且不受天候影響的全齡式半戶外活動空間，往後親子不必再奔波至斗六市，也不擔心鎮內無休閒之處可去了。

雲林縣政府補助斗南鎮公所1300萬元活化僑真陸橋下空間，圖為內部設施模擬圖。圖／斗南鎮公所提供
雲林縣政府補助斗南鎮公所1300萬元活化僑真陸橋下空間，圖為內部設施模擬圖。圖／斗南鎮公所提供
台78線東西向快速道路斗南西伯里、埤麻里至新崙里路段的橋下空間將打造風雨球場及溜冰場，圖為內部設施模擬圖。圖／斗南鎮公所提供
台78線東西向快速道路斗南西伯里、埤麻里至新崙里路段的橋下空間將打造風雨球場及溜冰場，圖為內部設施模擬圖。圖／斗南鎮公所提供

斗六 親子 520

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