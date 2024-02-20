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影／檢出瘦肉精「歡迎議會送檢調」 曾梓展說3次：還我們清白

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展強調，歡迎議會送檢調、專家學者檢視過程，可以還衛生局的清白。記者陳秋雲/攝影
台中市衛生局長曾梓展強調，歡迎議會送檢調、專家學者檢視過程，可以還衛生局的清白。記者陳秋雲/攝影

台中市議會民進黨團把台糖肉片檢出瘦肉精定調為「食安烏龍」，請衛生局主動送檢調以證清白。衛生局長曾梓展說，「我無法接受烏龍的說法」，受訪過程並說了兩次「歡迎議會送檢調」、三次「證明我們的清白」。

曾梓展說，衛生局的實驗室絕對沒有汙染，對外公布完全依照實際化驗的結果，有幾分證據說幾分話，讓大家都知道這個情況。他強調，我無法接受「食安烏龍」這個說法。

曾梓展說，事件發生後中央兩度派員到實驗室勘查，都表示沒有問題，第三方專家認為做得很好。中央明天將召開專家學者會議，期待還原事實的真相，「還我們衛生局的清白」。

至於民進黨團要求衛生局主動將全案送檢調調查，曾梓展說，「我本人是很歡迎，但送檢調的動作似乎是我們自己有錯、心虛，所以無法主動，否則會顯得很怪異。」如果議會決議送檢調，個人很歡迎，「可以證明我們的清白」

民進黨團昨天邀請衛生局長等相關人員出席說明會，曾梓展極度表示不接受受人身攻擊。他解釋，因為有議員質疑食安處及實驗室不夠專業、不認真，所以他必須表達立場。公務人員秉持公平公正公開的原則，「絕對不會有任何政治操作」，他必須捍衛食安處人員的清白。

中央明天將召開專家學者會議檢視衛生局處理流程及報告，曾梓展說，他希望有好的結果還衛生局的清白。他說，台糖的這塊肉從去年6月屠宰後，12月才分裝上架販售，這塊肉放了大半年，中間有什麼情況衛生局無從得知，必須中央溯源追查。他強調，食安處的核心價值就是市民的安全。

衛生局 食安

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