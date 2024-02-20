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再添一座！南市學甲華宗公園特色遊戲場完工啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市學甲華宗公園特色遊戲場完工啟用，打造全齡化及環境友善特色遊戲場域。記者謝進盛／攝影
南市學甲華宗公園特色遊戲場完工啟用，打造全齡化及環境友善特色遊戲場域。記者謝進盛／攝影

台南學甲華宗公園特色遊戲場歷經8個多月施工上月啟用，打造全齡化及環境友善特色遊戲場域，市府表示，南市已完成24座特色遊戲場，11座施工中、13座規畫中，透過推動特色、共融或全齡化鄰里公園及既有鄰里公園整體基礎設施改善，提供完善且安全的休憩空間。

市長黃偉哲今上午視察華宗公園特色遊戲場，聽取市府工務局副局長王建雄簡報，王表示，學甲華宗公園以豐富多樣小單元遊具構件組合成遊戲場，共分為滑溜區、攀爬區、擺盪遊戲區等三大遊戲區，工程在去年3月施工，今年1月完工，總經費約500萬元。

其中，滑溜區以約1.5公尺高的複合式遊戲丘，提供多樣有趣遊戲方式，找尋最佳攻頂路徑；攀爬區以約2.5公尺高三角攀網，以遊戲來訓練孩童的肢體協調；擺盪區以能讓多人共玩的多人繩索鞦韆，讓孩童從遊戲中建立相互尊重及友愛的社交關係。

黃偉哲在學甲區長張明寶、市議員方一峰、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡等人陪同，逐一檢視各項遊具，期許華宗公園特色遊戲場，化身為親子同樂的全方位互動場域，也囑咐公所務必做好巡檢及維護保養責任，確保民眾使用安全無虞。

黃偉哲表示，學甲華宗公園毗鄰學甲區公所、東陽國小、學甲區兒童公園，屬於社區型鄰里公園，市府編列500萬元預算，在學甲華宗公園打造全齡化及環境友善的特色遊戲場域。

台南市長黃偉哲（中）視察學甲華宗公園特色遊戲場設施。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）視察學甲華宗公園特色遊戲場設施。記者謝進盛／攝影
南市學甲華宗公園特色遊戲場完工啟用，黃偉哲囑咐公所務必做好巡檢及維護保養責任，確保民眾使用安全無虞。</p><!--5--><p> 記者謝進盛／攝影
南市學甲華宗公園特色遊戲場完工啟用，黃偉哲囑咐公所務必做好巡檢及維護保養責任，確保民眾使用安全無虞。

記者謝進盛／攝影

多人 親子 黃偉哲

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