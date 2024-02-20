影／台灣燈會高鐵燈區未演先轟動 假日免費停放萬國觀光工廠

2024台灣燈會高鐵燈區23日將登場，預計將有大量的遊客進入歸仁區沙崙的高鐵站周邊區域，加上原有的高鐵旅客，台南市政府為因應遊客車潮與停放需要，原有的2線接駁車外，今天宣布透過與民間合作，高鐵燈區新增假日停車空間725席，並增開紫線免費接駁車，歡迎賞燈遊客多加使用。

市長黃偉哲表示，元宵節登場的高鐵燈區是台灣燈會的第二波熱潮，市府團隊除已規劃約26公頃的免費大小客車停車場(汽車格位5692席)與5處免費機車停車區(機車格位1萬0410席)，指示交通局再尋覓周邊停車空間及搭配免費接駁措施，特別感謝萬國通路(觀光工廠停車場)無償提供停車空間，降低車輛進入燈區壓力。

交通局長王銘德表示，經再盤點燈區周邊空間，位於86快速道路大潭(高鐵站)交流道附近的萬國通路觀光工廠因地點合適，且具有完善停車場及廁所盥洗等設施，經與該公司聯繫並獲鼎力支持，在燈會期間的星期例假日(包含周五)下午4時到凌晨12時免費開放，總計可再增加提供約725席小客車停車位，為便利賞燈遊客快速往返燈區，交通局亦搭配停車場免費開放時時段，增開紫線免費接駁車，歡迎民眾多加利用。