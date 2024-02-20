快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台灣燈會高鐵燈區未演先轟動 假日免費停放萬國觀光工廠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2024台灣燈會高鐵燈區試燈中，已吸引許多遊客前往搶先看。記者吳淑玲／攝影
2024台灣燈會高鐵燈區試燈中，已吸引許多遊客前往搶先看。記者吳淑玲／攝影

2024台灣燈會高鐵燈區23日將登場，預計將有大量的遊客進入歸仁區沙崙的高鐵站周邊區域，加上原有的高鐵旅客，台南市政府為因應遊客車潮與停放需要，原有的2線接駁車外，今天宣布透過與民間合作，高鐵燈區新增假日停車空間725席，並增開紫線免費接駁車，歡迎賞燈遊客多加使用。

市長黃偉哲表示，元宵節登場的高鐵燈區是台灣燈會的第二波熱潮，市府團隊除已規劃約26公頃的免費大小客車停車場(汽車格位5692席)與5處免費機車停車區(機車格位1萬0410席)，指示交通局再尋覓周邊停車空間及搭配免費接駁措施，特別感謝萬國通路(觀光工廠停車場)無償提供停車空間，降低車輛進入燈區壓力。

交通局長王銘德表示，經再盤點燈區周邊空間，位於86快速道路大潭(高鐵站)交流道附近的萬國通路觀光工廠因地點合適，且具有完善停車場及廁所盥洗等設施，經與該公司聯繫並獲鼎力支持，在燈會期間的星期例假日(包含周五)下午4時到凌晨12時免費開放，總計可再增加提供約725席小客車停車位，為便利賞燈遊客快速往返燈區，交通局亦搭配停車場免費開放時時段，增開紫線免費接駁車，歡迎民眾多加利用。

交通局說，預期元宵開始會有大量遊客利用台86快速道路及台39線南下前來高鐵燈區賞燈，建議可先至台灣燈會官網(搜尋2024台灣燈會在台南)/交通資訊專區查詢交通方式，另因燈區鄰近高鐵站區，建議多多使用大眾運輸（高鐵、台鐵沙崙線或燈會接駁車）前往。

2024台灣燈會高鐵燈區試燈中，已吸引許多遊客前往搶先看。記者吳淑玲／攝影
2024台灣燈會高鐵燈區試燈中，已吸引許多遊客前往搶先看。記者吳淑玲／攝影
2024台灣燈會高鐵燈區試燈中，已吸引許多遊客前往搶先看。記者吳淑玲／攝影
2024台灣燈會高鐵燈區試燈中，已吸引許多遊客前往搶先看。記者吳淑玲／攝影
2024台灣燈會高鐵燈區試燈中，已吸引許多遊客前往搶先看。記者吳淑玲／攝影
2024台灣燈會高鐵燈區試燈中，已吸引許多遊客前往搶先看。記者吳淑玲／攝影

停車場 台灣燈會 高鐵

延伸閱讀

搶春天出遊商機 高鐵假期推出3大優惠

邀外國旅客來台賞燈 觀光署22日起送萬份燈會福袋

燈會高鐵燈區24日啟燈 交通大考驗

靜態主展燈會遭指失望 竹市府：有結合賞櫻等活動

相關新聞

影／檢出瘦肉精「歡迎議會送檢調」 曾梓展說3次：還我們清白

台中市議會民進黨團把台糖肉片檢出瘦肉精定調為「食安烏龍」，請衛生局主動送檢調以證清白。衛生局長曾梓展說，「我無法接受烏龍...

壯世代再就業媒合開跑！符合這條件 勞工最高補助6萬元

勞動部訂定「壯世代就業促進獎勵實施要點」，自即日起開始申請，將補助壯世代勞工最高6萬元、雇主最高30萬元，透過勞雇雙獎勵...

加速嘉義市鐵路高架化都市更新 家戶拜訪、公設規畫同步啟動

嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，因大多私有...

影／台灣燈會高鐵燈區未演先轟動 假日免費停放萬國觀光工廠

2024台灣燈會高鐵燈區23日將登場，預計將有大量的遊客進入歸仁區沙崙的高鐵站周邊區域，加上原有的高鐵旅客，台南市政府為...

台南極限村迎來特色轉運站 結合左鎮果菜市場帶動發展

台南市政府在左鎮果菜市場前規畫的大型候車站，已經完工，整合公車、小黃公車，也結合在地創生、農產、觀光功能，可滿足生活及觀...

台江親師生3代繪製 家族樹展 孫子看見爺奶故事

台南社區大學台江分校民俗文化班結合和順國中、海佃國小、長安國小本土教育課程，共同策畫台江建庄200年「家族樹」故事特展，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。