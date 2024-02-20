「f 翁天信」到處貼 嘉市要罰

嘉義市區近年來一些公共設施被貼上「f翁天信」姓名貼紙，尤其在公廁最常見，有網友指出甚至嘉縣的阿里山風景區管理處、慈雲寶塔也有，令網友崩潰「請這人不要再到處貼貼紙了好嗎？」對此，嘉市環保局表示，將加強巡查、清理，也會對行為人依廢棄物清理法處罰1200元到6000元不等。

2019年就有網友發現嘉市的公園、校園到處都是此姓名貼紙，有人在文化公園遊樂設施看到5、6個以上，都在不顯眼的地方。

小貼紙一度銷聲匿跡，但近來又出現在嘉市區公園公廁、洗手台等，例如KANO遊客中心公廁小便斗旁、中央公園公廁洗手台等都有它的蹤跡，讓民眾直呼不明白貼紙主人的目的；有網友肉搜臉書確實有帳號名為「翁天信」，未發現與貼紙有關的蛛絲馬跡。

環保局指出，依據廢棄物清理法第27條規定，在指定清除地區內嚴禁汙染地面、水溝、牆壁、梁柱、電桿、樹木等，或其他土地定著物的行為，違者可處1200元到6000元以下罰鍰。

環保局表示，將通知公共場所管理單位加強巡查及清理，若有發現行為人，會依廢棄物清理法處罰。