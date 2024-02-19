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「英國達人秀」冠軍保羅帕茲台南獻聲 黃偉哲邀共賞天籟

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「英國達人秀」冠軍保羅帕茲暌違16年再度來台，2月25日將於台灣燈會安平燈區帶來天籟美聲獻唱。圖／台南市政府提供
「英國達人秀」冠軍保羅帕茲暌違16年再度來台，2月25日將於台灣燈會安平燈區帶來天籟美聲獻唱。圖／台南市政府提供

英國達人秀」冠軍保羅帕茲暌違16年再度來台，將在台灣燈會主辦城市台南安平燈區獻唱，因台南甫入選英國知名國家地理旅遊雜誌「2024全球最酷的30個景點」，保羅帕茲已迫不及待，趁此行來台南400共襄盛舉，並體會美食古都魅力。市長黃偉哲邀請大家來台南，一起欣賞這天籟美聲。

對於台南入選英國知名的「國家地理旅遊雜誌」「2024全球最酷的30個景點」，保羅帕茲表示，能以英國代表來體會台南在地美食、名勝古蹟與豐富的歷史文化，機會難得。安平在1624年全球大航海時代位居東亞重要的轉運站，當年安平五大洋行即有英商德記洋行，海外貿易往來由來已久，身為台灣燈會主辦城市東道主，黃偉哲盛情邀請保羅帕茲一起來台南400共襄盛舉。

保羅帕茲在2007年「英國達人秀」勝出，以平民歌手一鳴驚人，成為家喻戶曉的百萬歌手，圈粉無數，還因此有了改編自其真實際遇的電影「翻聲吧！保羅」。南市府表示，保羅帕茲此行將在台南停留一周，2月25日於台灣燈會安平燈區帶來天籟美聲獻唱，3月1日於台南文化中心舉辦演唱會，歡迎索票，索票資訊請上台南文化中心網頁查詢。

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