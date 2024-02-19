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布袋魚塭架捕鳥網纏死10多隻鳥 嘉縣府要求拆除

中央社／ 嘉義縣19日電

嘉義縣布袋鎮有養殖戶在魚塭架設捕鳥網，許多鳥被纏住慘死，縣府派員勘查並要求養殖戶立即拆除，針對附近還有多處魚塭架設捕鳥網，限期2天內全數拆除。

嘉義縣政府畜產保育科長石蕙菱告訴中央社記者表示，今天接獲民眾檢舉，指沿海布袋鎮有許多鳥類棲息，發現1處魚塭架設捕鳥網，10多隻鳥被纏住慘死，與農業處漁業科即派員前往勘查，要求養殖戶立即拆下。

石蕙菱指出，沿海養殖戶剛放養魚苗時，通常會在魚塭架設捕鳥網防止鳥類吃掉魚苗，但時常會造成鳥類被網住慘死，近來是候鳥季節，大群候鳥飛舞經過時，恐會造成更大傷亡。

石蕙菱說，養殖戶架設鳥網防止魚苗被吃掉，依野生動物保育法規定，若是捕捉到一般類野生動物，將面臨新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，若捕捉到保育類野生動物，除了要面臨6月以上、5年以下有期徒刑外，得併科20萬以上、100萬元以下罰鍰。

石蕙菱表示，防止鳥類危害魚塭有許多方式，包括吊掛廢棄光碟、插旗幟、驅鳥機器裝置等，民眾若有防治鳥害需求，也可詢問縣府農業處畜產保育科。

保育類野生動物 台幣 嘉義

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