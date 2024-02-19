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台灣燈會高鐵燈區元宵開展 到台南賞燈兼賞蘭花

中央社／ 台南19日電

「2024台灣燈會在台南」高鐵燈區將於24日開展，台南市長黃偉哲今天出席在燈區舉行的展前宣傳記者會表示，台灣國際蘭展及世界蘭展同步於24日登場，遊客可白天賞花，晚間賞燈。

黃偉哲表示，全台各地有許多燈會活動，但台南可說推出最全方位展演，首先是蘭花界盛事「台灣國際蘭展」及「世界蘭展」將同步在2月24日開展，遊客白天可先到蘭展賞花，晚上則到台灣燈會安平燈區及高鐵燈區賞燈，白天賞蘭花，晚上賞燈花，是最棒、最充實的行程。

黃偉哲指出，2月3日率先啟燈的安平燈區，30組光藝作品讓許多民眾驚艷，至今已吸引超過300萬人次到訪，接下來將點燈的高鐵燈區有近300組作品，相信一定讓遊客目不暇給，加上現正舉辦中的鹽水月津港燈節也是全台聞名，搭配到台南必吃的各項美食，讓遊客除了豐富視覺饗宴，也能滿足味蕾。

台南市政府說明，「高鐵燈區」規劃展出近300件各式光影燈藝作品，分「主展區」、「城里有光展區」及「綠能燈區」等三大展區，主燈「龍來台灣」坐落在主展區，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺，是壯碩雄偉的立體內發光大型燈籠，彰顯台灣燈會在台南的榮耀。

台南市政府指出，在高鐵燈區安排的展演強調在地文化元素結合台灣鮮明意象，將有70多組國內外傑出表演團體，提供逾百場精彩展演，包括大型踩街表演、藝文展演等，民眾屆時可前往欣賞。

台灣燈會 高鐵

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