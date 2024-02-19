快訊

電腦SSD固態硬碟已經完全取代HDD傳統硬碟？網指這理由當然選它

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

台南捷運綠線卡關多年 終完成顧問團隊遴選啓動修正作業

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市捷運綠線啟動可行性研究修正作業，預計年底完成並提報交通部審查。圖／南市交通局提供
台南市捷運綠線啟動可行性研究修正作業，預計年底完成並提報交通部審查。圖／南市交通局提供

台南市推動捷運整體路網規畫已獲中央核備，但捷運綠線因行經舊城區，受限道路狹窄、景觀衝擊、文資議題及民意溝通等因素，路線歷經多次修正仍未能定案，市府多次邀集專家學者研議，並辦理民意交流座談，綜整意見後，已啟動可行性研究修正作業，預計年底完成並提報交通部審查。

市長黃偉哲表示，捷運綠線橫貫府城東西向運輸走廊，串連東區、北區、中西區及安平區，涵蓋通勤、就醫及府城古都觀光遊憩需求，並和台鐵台南車站及第1期藍線平實轉運站銜接轉乘，是捷運優先路網中極為重要的樞紐路線，但也面臨舊城區道路狹窄及古蹟多等挑戰，期許交通局能凝聚民意共識，慎重考量地方需求，提出最適合舊城區的一條捷運，為公共運輸與古都風貌創造雙贏。

交通局長王銘德說，為加速捷運綠線計畫推動，去年底已啟動綠線可行性研究修正招標準備作業並遴選優質顧問團隊協助，17日完成議價決標後即代表綠線可行性研究修正啟動，可行性研究修正預計年底可完成並提報交通部審查。

交通局並同步啟動綜合規畫相關作業，希望加速計畫推動，縮短進程，相關規畫作業後續獲中央核定後，建設經費若因前瞻建設計畫期程結束而未及納入，中央將循慣例以公建預算配合籌編，相關建設經費來源無虞毋須擔心。

交通局指出，目前推動進度最快的第1期藍線綜合規畫及藍線延伸線可行性研究，交通部近期內將召開審查，其中藍線已同步啟動基本設計作業，透過綜合規畫與基本設計重疊併行作業模式縮短進程，以盡早完成基設作業並接續辦理工程發包；深綠線、紅線可行性研究作業已完成期末成果報告，將盡速審查定案後提送交通部審查，各項計畫均按部就班積極推動，以期早日構建完整大眾捷運系統，提供人本、便捷及綠能的公共運輸服務。

交通部 捷運

延伸閱讀

線形公園景觀改造 設裝置藝術融合在地風貌獲獎

王惠美新春許願 台中捷運綠線延伸彰化加快進行

捷運綠線施工 桃園八德主要幹道開工第2天縮減車道

2大軌道獲核定加前瞻建設 彰化縣要負擔268億恐吃不消

相關新聞

台南捷運綠線卡關多年 終完成顧問團隊遴選啓動修正作業

台南市推動捷運整體路網規畫已獲中央核備，但捷運綠線因行經舊城區，受限道路狹窄、景觀衝擊、文資議題及民意溝通等因素，路線歷...

影／台灣黑熊添新成員 自動相機直擊發情、獵食畫面

林業及自然保育署嘉義分署在嘉義、台南山區設有自動相機，捕抓野生動物照片並監控環境及生態，近期回收照片驚喜發現，首次拍攝到...

日夜溫差大蔥蒜類紫斑病、黑腐病危害大 農友要注意防範

春節後日夜溫差大，今天氣象預報，日夜溫差高達10度。台南農改場表示，近期日夜溫差大，易有露水，偶有小雨或霧，濕度偏高，中...

今年已有12例登革熱境外移入 台南防制中心：旅遊做好防蚊3步驟

春節寒假旅遊旺季，民眾往返東南亞、南亞國家交流頻繁，衛生福利部疾病管制署資料顯示，國內今年截至目前已有12例登革熱境外移...

台江百年家族樹故事展 3代共筆公民史學 老人家戀愛故事曝光了

台南社大台江分校民俗文化班，踏溯台江二次移民文化路徑，並結合和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」本土教育課...

英國國家藝廊首度來台 大師真跡5月奇美博物館展出

奇美博物館將於今年5月引進超級國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，為英國國家藝廊200年首度來台，帶來50名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。