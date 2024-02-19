台南捷運綠線卡關多年 終完成顧問團隊遴選啓動修正作業

台南市推動捷運整體路網規畫已獲中央核備，但捷運綠線因行經舊城區，受限道路狹窄、景觀衝擊、文資議題及民意溝通等因素，路線歷經多次修正仍未能定案，市府多次邀集專家學者研議，並辦理民意交流座談，綜整意見後，已啟動可行性研究修正作業，預計年底完成並提報交通部審查。

市長黃偉哲表示，捷運綠線橫貫府城東西向運輸走廊，串連東區、北區、中西區及安平區，涵蓋通勤、就醫及府城古都觀光遊憩需求，並和台鐵台南車站及第1期藍線平實轉運站銜接轉乘，是捷運優先路網中極為重要的樞紐路線，但也面臨舊城區道路狹窄及古蹟多等挑戰，期許交通局能凝聚民意共識，慎重考量地方需求，提出最適合舊城區的一條捷運，為公共運輸與古都風貌創造雙贏。

交通局長王銘德說，為加速捷運綠線計畫推動，去年底已啟動綠線可行性研究修正招標準備作業並遴選優質顧問團隊協助，17日完成議價決標後即代表綠線可行性研究修正啟動，可行性研究修正預計年底可完成並提報交通部審查。

交通局並同步啟動綜合規畫相關作業，希望加速計畫推動，縮短進程，相關規畫作業後續獲中央核定後，建設經費若因前瞻建設計畫期程結束而未及納入，中央將循慣例以公建預算配合籌編，相關建設經費來源無虞毋須擔心。

交通局指出，目前推動進度最快的第1期藍線綜合規畫及藍線延伸線可行性研究，交通部近期內將召開審查，其中藍線已同步啟動基本設計作業，透過綜合規畫與基本設計重疊併行作業模式縮短進程，以盡早完成基設作業並接續辦理工程發包；深綠線、紅線可行性研究作業已完成期末成果報告，將盡速審查定案後提送交通部審查，各項計畫均按部就班積極推動，以期早日構建完整大眾捷運系統，提供人本、便捷及綠能的公共運輸服務。