英國國家藝廊首度來台 大師真跡5月奇美博物館展出

奇美博物館將於今年5月引進超級國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，為英國國家藝廊200年首度來台，帶來50名大師真跡，呈現橫跨400年的西洋繪畫史縮影。

奇美博物館今天宣布將於5月2日推出與英國國家藝廊共同主辦的「台灣最高規格西洋畫展」，展出包括文藝復興三傑之一的「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派藝術巨擘「梵谷」等，總計52幅原作。

奇美博物館指出，「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」（Masterpieces from the National Ga llery,London），是英國國家藝廊自1824年成立以來，第一次將畫作出借至台灣，足見是一場百年難得一見的展覽。

奇美博物館指出，知名度享譽全球的英國國家藝廊，公認為世界最偉大的美術館之一，館內收藏13世紀至20世紀逾2300幅藝術名畫，此次特別精選52件大師作品，包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等，每人都在西洋藝術史上有舉足輕重地位。

奇美博物館指出，透過大師所代表的不同時代與流派，引領民眾從文藝復興到印象派，認識西洋繪畫史超過400年的精華概貌。

奇美博物館指出，「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」去年曾於上海、首爾、香港等地巡迴，所到之處皆造成轟動，在上海更是吸引逾40萬人次參觀，極高的討論度被譽為是前所未有的重量級展覽，奇美博物館與英國國家藝廊多次接洽討論，攜手克服重重難關後，終於成功合作。

奇美博物館指出，奇美此次成為英國國家藝廊指定的台灣唯一合作館所，台南也是這次國際巡迴展最後一站，結束台南之旅，這些大師作品將隨即返回倫敦，參與英國國家藝廊200週年盛大慶典。

奇美博物館館長許家彰表示，儘管引進此次展覽難度極高，但奇美博物館作為認識世界文化歷史的平台，為台灣民眾帶入國際文化資源就是使命，期盼此展能提供民眾豐沛藝術滋養與寬廣文化視野。